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الأربعاء 16 آب 2023 ساعة 15:29

القوى الخارجية ترغب في تدمير العلاقات بين دول المنطقة

القوى الخارجية ترغب في تدمير العلاقات بين دول المنطقة
وقال عنايتي، في تصريحات له، إنه "تم الاتفاق على عقد لجنة مشتركة بين إيران والسعودية"، مضيفا أن "تشكيل اللجنة هو بمثابة خارطة طريق للعلاقات التي يمكن أن ترفع التجارة المحدودة الحالية إلى أرقام أعلى بكثير".
 
وتابع: "الفرصة المتاحة في ظل تطبيع العلاقات بين إيران و السعودية ستفتح آفاقا كثيرة للبلدين والمنطقة".
 
وأكد عنايتي على ضرورة اختيار المسار البناء خلال منهجية الحوار، معربا عن الثقته التامة من أن دول المنطقة ستعمل على تعميق تعاونها ولن تهتم بالقوى الخارجية التي ترغب في تدمير العلاقات.
 
وأعلن وزير الخارجية الإيراني، الإثنين الماضي، أن "السفير الإيراني لدى السعودية سيرافقه خلال زيارته إلى المملكة في الأيام المقبلة".
 
وقال عبد اللهيان، في احتفال بمناسبة "يوم الصحفي" في وزارة الخارجية، إن "سفيري إيران والسعودية سيستقران في العواصم في الأيام المقبلة"، مؤكدا استعداد بلاده لمساعدة السعودية في مجال مكافحة الإرهاب.
 
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد قالت، في وقت سابق، إن "زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، للمملكة العربية السعودية، سيتم التخطيط لها في الوقت المناسب، في إطار الإرادة السياسية للبلدين".
رقم : 1076074
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