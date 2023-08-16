الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 16 آب 2023 ساعة 17:21

قرغيزستان تعزي إيران بحادث شيراز الارهابي

قرغيزستان تعزي إيران بحادث شيراز الارهابي
وأدان وزير الخارجية القيرغيزي جين بيك كولوباييف بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف مرقد "شاهجراغ".
 
وأعرب كولوباييف في هذه البرقية عن تعاطفه ومواساته مع أسر الضحايا وتمنى للمصابين الشفاء العاجل.
 
وادى الهجوم الارهابي الذي استهدف مساء الاحد، مرقد السيد احمد بن الامام موسى الكاظم (عليهما السلام) "شاهجراغ"، في مدينة شيراز جنوب ايران الى استشهاد شخص واحد واصابة 8 آخرين فيما القي القبض على الارهابي منفذ العملية. وفي وقت لاحق من يوم الاثنين استشهد احد جرحى الحادث.
 
وكان هذا المزار ، قد تعرض ايضا لهجوم ارهابي يوم 26 تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي ما ادى الى استشهاد 13 شخصا واصابة 25 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام بحق ارهابيين اثنين لتورطهما في هذه الجريمة.
رقم : 1076087
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشهيد قاسم سليماني.. مهندس التقارب الإيراني السعودي
الشهيد قاسم سليماني.. مهندس التقارب الإيراني السعودي
أمريكا ومصطلح ‘‘السكان الأصليين‘‘ في تونس.. ما الذي كشفه؟
أمريكا ومصطلح ‘‘السكان الأصليين‘‘ في تونس.. ما الذي كشفه؟
16 آب 2023
السعودية تنهي ضوضاء تل أبيب وواشنطن الإعلامية بشأن التطبيع
السعودية تنهي ضوضاء تل أبيب وواشنطن الإعلامية بشأن التطبيع
16 آب 2023
تفريغ ناقلة ‘‘صافر‘‘ جنب اليمنيين تهديداً كبيراً
تفريغ ناقلة ‘‘صافر‘‘ جنب اليمنيين تهديداً كبيراً
16 آب 2023
هل المقاومة هي الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني؟
هل المقاومة هي الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني؟
16 آب 2023
تحذيرات "أنصار الله" بإثارة الحرب ضد أمريكا... الأسباب والتداعیات
تحذيرات "أنصار الله" بإثارة الحرب ضد أمريكا... الأسباب والتداعیات
16 آب 2023
حماس تعود إلى سوريا قريباً.. الأسباب والتداعيات؟
حماس تعود إلى سوريا قريباً.. الأسباب والتداعيات؟
15 آب 2023
الأسبوع الثاني والثلاثون من الاحتجاجات الصهيونية... المتظاهرون يخططون لإضراب وطني
الأسبوع الثاني والثلاثون من الاحتجاجات الصهيونية... المتظاهرون يخططون لإضراب وطني
15 آب 2023
الرد التركيّ على تصريحات الأسد بشأن لقاء أردوغان ودلالاته؟
الرد التركيّ على تصريحات الأسد بشأن لقاء أردوغان ودلالاته؟
15 آب 2023
من "الطيونة" إلى "الكحالة".. هل مشروع الفوضى والاغتيالات السياسية قادم في لبنان؟
من "الطيونة" إلى "الكحالة".. هل مشروع الفوضى والاغتيالات السياسية قادم في لبنان؟
15 آب 2023
أمريكا ومشروعها الجديد في سوريا.. ما علاقة "داعش"؟
أمريكا ومشروعها الجديد في سوريا.. ما علاقة "داعش"؟
15 آب 2023
السيد نصر الله: هناك قرار اميركي بعودة "داعش" للعمل في ساحات عديدة
السيد نصر الله: هناك قرار اميركي بعودة "داعش" للعمل في ساحات عديدة
14 آب 2023
جريمة "شاهجراغ".. كيف نفكك شفرتها؟
جريمة "شاهجراغ".. كيف نفكك شفرتها؟
14 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الشهيد قاسم سليماني.. مهندس التقارب الإيراني السعودي
أمريكا ومصطلح ‘‘السكان الأصليين‘‘ في تونس.. ما الذي كشفه؟
السعودية تنهي ضوضاء تل أبيب وواشنطن الإعلامية بشأن التطبيع
تفريغ ناقلة ‘‘صافر‘‘ جنب اليمنيين تهديداً كبيراً