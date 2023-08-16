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الأربعاء 16 آب 2023 ساعة 18:34

طهران. . تشييع جثماني شهيدي الهجوم الارهابي على مرقد "شاهجراغ"

طهران. . تشييع جثماني شهيدي الهجوم الارهابي على مرقد "شاهجراغ"
وجرت مراسم التشييع للشهيدين الغاليين في مرقد السيد أحمد بن الامام موسى الكاظم (ع) بحضور جماهيري حاشد رغم حرارة الجو العالية التي لم تحل دون المشاركة الغفيرة.
 
والشهيدان اللذان تم تشييعهما اليوم الاربعاء هما غلام عباس عباسي من خدام المرقد الذي سقط شهيدا على الفور في الهجوم الارهابي والشهيد محمد جهانغيري من القوات الامنية الذي اصيب في الاعتداء ومن ثم استشهد يوم الاثنين في المستشفى بسبب الجراح البليغة التي اصيب بها.
 
وحمل المشاركون في المراسم لافتات تحل عبارات مثل "سنقف حتى النهاية" و"الثورة الإسلامية شامخة كالجبل"، مستنكرين الأعمال الإرهابية العمياء التي تقوم بها الجماعات التكفيرية وعملاء الاستكبار.
 
كما ردد المشاركون شعارات مثل "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل" مطالبين برد حاسم وعلى كل مرتكبي ومخططي هذه الجريمة الإرهابية بما يجعلهم يشعرون بالندم.
 
وفي ختام المراسم اقيمت صلاة الجنازة على جثماني الشهيدين بامامة حجة الإسلام علي رضا حدائق، كما ألقى سادن مرقد "شاهجراغ" حجة الإسلام علي اكبر كلانتري كلمة بالمناسبة.
 
وادى الهجوم الارهابي الذي استهدف مساء الاحد، مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (عليهما السلام)، الى استشهاد شخص واحد واصابة 8 آخرين فيما القي القبض على الارهابي منفذ العملية. وفي وقت لاحق من يوم الاثنين استشهد احد جرحى الحادث.
 
وأعلن مساعد محافظ فارس للشؤون السياسية والامنية، اسماعيل قزل سفلى، ان عدد المعتقلين المشتبه بضلوعهم في الهجوم الارهابي على مرقد السيد احمد بن الامام موسى الكاظم (ع) "شاهجراغ" في مدينة شيراز قد بلغ 11 شخصا.
 
وكان هذا المزار ، قد تعرض ايضا لهجوم ارهابي يوم 26 تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي ما ادى الى استشهاد 13 شخصا واصابة 25 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام بحق ارهابيين اثنين لتورطهما في هذه الجريمة.
رقم : 1076097
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