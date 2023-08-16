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الأربعاء 16 آب 2023 ساعة 20:45

القوات الايرانية المسلحة: مناورات حرس الثورة تحذير للأعداء

القوات الايرانية المسلحة: مناورات حرس الثورة تحذير للأعداء
وتابع شكارجي خلال مقابلة مع وكالة "تسنيم"، أنّ "إيران أكدت عدم مجاملتها أي شخص حول الجزر الثلاث (أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى) وأن هذه الجزر إيرانية مئة بالمئة".
 
وأضاف: "رسالتنا بالأساس موجّهة لأعدائنا الرئيسيّين، أميركا والكيان الصهيوني وفرنسا وبريطانيا، الذين يريدون إظهار أنّ وجودهم تحت ذرائع مشروعة"، متابعاً: "وجودكم في المنطقة غير شرعي وعليكم مغادرتها".
 
كما قال إنّ "إيران وصلت إلى مستوى من القوة يمكّنها من تحقيق الأمن في أي منطقة حتى في المناطق البعيدة".
 
وقبل أيام، صرّح شكارجي، أنّ إيران في طليعة من يضمن أمن المنطقة، مشيراً إلى أنّ قوة بلاده الدفاعية لا تقتصر على منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان، بل تتجاوز ذلك، وتغطي المستوى الدولي.
 
يُذكَر أنّ المتحدث باسم حرس الثورة الإيراني، رمضان شريف، أكد، قبل أيام، أنّ "توقيف القوات الأميركية أيَّ سفن إيرانية أو احتجازها سيقابَل بالمثل"، مشيراً إلى أنّ دول المنطقة قادرة على حفظ الأمن والاستقرار في مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز.
 
بدوره، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أنّ "أمن الخليج (الفارسي) يتمّ بالتعاون مع دول الجوار، لا عبر الوجود الأميركي".
 
وسبق أن شدّدت إيران على أنّها وسائر دول المنطقة توفّر أمن المياه في الخليج الفارسي، مخاطبةً الأميركيين والدول الغربية الأخرى بالقول: "أنتم غير معنيّين بذلك".
رقم : 1076122
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