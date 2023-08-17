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الخميس 17 آب 2023 ساعة 09:37
قائد الثورة الاسلامية يستقبل قادة الحرس الثوري
وقبل تفشي وباء كورونا التقى أعضاء المجلس الأعلى لقادة ومسؤولي الحرس الثوري بقائد الثورة بالتزامن مع عقد اجتماعهم السنوي، وعقد الاجتماع الأخير في أكتوبر 2018 بحضور الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني.
هذا وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء تباعا .
رقم :
1076233
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