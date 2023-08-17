استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال وسط اشتباكات مسلحة

استشهد شاب من مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المدنية وسط اشتباكات مسلحة، حيث نفذت عملية اعتقالات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب مصطفى الكستوني (32 عاما) بعد إصابته برصاص الاحتلال في الرأس والصدر والبطن، خلال العدوان على جنين صباح اليوم الخميس.

وفجرت قوات الاحتلال مخبزا واشتبكت مع مجموعة من المسلحين بالقرب منه، حيث تم انتشال جثمان الشهيد مصطفى الكستوني من المخبز الذي فجرته قوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين، وسط اشتباكات بين مجموعة من المسلحين وعناصر من الوحدة الخاصة لجيش الاحتلال، حيث بلغ عن إصابات بصفوف الفلسطينيين.