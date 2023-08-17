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الخميس 17 آب 2023 ساعة 09:41

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال وسط اشتباكات مسلحة

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال وسط اشتباكات مسلحة
استشهد شاب من مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المدنية وسط اشتباكات مسلحة، حيث نفذت عملية اعتقالات.
 
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب مصطفى الكستوني (32 عاما) بعد إصابته برصاص الاحتلال في الرأس والصدر والبطن، خلال العدوان على جنين صباح اليوم الخميس.
 
وفجرت قوات الاحتلال مخبزا واشتبكت مع مجموعة من المسلحين بالقرب منه، حيث تم انتشال جثمان الشهيد مصطفى الكستوني من المخبز الذي فجرته قوات الاحتلال.
 
واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين، وسط اشتباكات بين مجموعة من المسلحين وعناصر من الوحدة الخاصة لجيش الاحتلال، حيث بلغ عن إصابات بصفوف الفلسطينيين.
 
وأصيب شاب على الأقل برصاص الاحتلال في جنين، أعلن عن اسشتهاده لاحقا، خلال اقتحام عناصر من الوحدات الخاصة للمدينة.
 
وأفاد الهلال الاحمر أنه تم نقل إصابة بالرصاص الحي بالرجل إلى المستشفى، خلال الاشتباكات التي اندلعت في الحي الشرقي لمدينة جنين.
 
ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المدنية، في ظل اتساع الاشتباكات تصديا للقوات المقتحمة، فيما تمكنت قوة خاصة من اعتقال شابين بالقرب من الدوار الرئيسي في جنين.
 
وأفاد المراسل العسكري لموقع "واللا"، أمير بحبوط أن "الجيش الإسرائيلي جدد تنفيذ العمليات في منطقة جنين"، مشيرا إلى عناصر من وحدة "دوفدوفان" المستعربين نفذت اعتقالات في جنين وطوباس.
 
رقم : 1076237
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