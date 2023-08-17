الصفحة الرئيسية
0
الخميس 17 آب 2023 ساعة 10:16

اصابة جندي صهيوني خلال الاشتباكات في جنين..جيش الاحتلال يعترف

اصابة جندي صهيوني خلال الاشتباكات في جنين..جيش الاحتلال يعترف
ووفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن جندي أصيب خلال الاشتباكات في جنين صباح اليوم.
 
وأعلنت كتائب القسام – جنين عن تصديها لاقتحام قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص.
 
وقالت الكتائب في بيان مقتضب، "بعد ليلة من الرباط وحماية مداخل ومخارج المدينة ومخيمها من قبل مجاهدينا، اكتشف المجاهدين الأبطال القوة التي تسللت لمدينة جنين وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص المباشر، وبعد ذلك أرسل الاحتلال تعزيزات كبيرة في محاولة لإخراج قواته الخاصة التي وقعت تحت نيران مجاهدينا الأبطال".
 
وأكدت أن المجاهدين استهدفوا تلك التعزيزات بالعبوات والأكواع المتفجرة، قائلة "ما زال الأبطال في الميدان يسطرون أروع الملاحم والتضحية ويقاتلون بكل بسالة واقتدار بتوفيق من الله عزوجل".
 
بدورها، قالت سرايا القدس إن محاولة فاشلة جديدة نفذها جيش العدو الصهيوني لاقتحام مدينة جنين، حيث تسللت قوة صهيونية خاصة على محور البيادر، وتمكن مجاهدونا من اكتشاف أمرها واستهدافها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة.
 
وأضافت، "خاض مجاهدونا في كتيبة جنين اشتباكات مع تعزيزات الاحتلال التي وصلت للمكان لفك القوة الخاصة وسحبها بعد وقوعها بحقل من النيران".
 
وزفت سرايا القدس الشهيد المجاهد مصطفى الكستوني (٣٢) عاماً أحد مجاهدي كتائب شهداء الأقصى، الذي ارتقى خلال تصديه لقوات الاحتلال . وأكدت على جهوزيتها العالية للتصدي لأي عدوان صهيوني يستهدف مدينة جنين ومخيمها وريفها في كل وقت وتحت أي ظرف.
رقم : 1076246
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تصريحات يمنية شديدة اللهجة..الحسابات الخاطئة للوضع في اليمن ستكلف تحالف العدوان الكثير؟
تصريحات يمنية شديدة اللهجة..الحسابات الخاطئة للوضع في اليمن ستكلف تحالف العدوان الكثير؟
قائد الثورة الاسلامية يستقبل قادة الحرس الثوري
قائد الثورة الاسلامية يستقبل قادة الحرس الثوري
17 آب 2023
مجلس الأمن الدولي يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مرقد "شاهجراغ" في شيراز
مجلس الأمن الدولي يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مرقد "شاهجراغ" في شيراز
17 آب 2023
هل كان تكثيف هجمات الطائرات دون طيار الأوكرانية مؤلماً لروسيا؟
هل كان تكثيف هجمات الطائرات دون طيار الأوكرانية مؤلماً لروسيا؟
17 آب 2023
الشهيد قاسم سليماني.. مهندس التقارب الإيراني السعودي
الشهيد قاسم سليماني.. مهندس التقارب الإيراني السعودي
16 آب 2023
أمريكا ومصطلح ‘‘السكان الأصليين‘‘ في تونس.. ما الذي كشفه؟
أمريكا ومصطلح ‘‘السكان الأصليين‘‘ في تونس.. ما الذي كشفه؟
16 آب 2023
السعودية تنهي ضوضاء تل أبيب وواشنطن الإعلامية بشأن التطبيع
السعودية تنهي ضوضاء تل أبيب وواشنطن الإعلامية بشأن التطبيع
16 آب 2023
تفريغ ناقلة ‘‘صافر‘‘ جنب اليمنيين تهديداً كبيراً
تفريغ ناقلة ‘‘صافر‘‘ جنب اليمنيين تهديداً كبيراً
16 آب 2023
هل المقاومة هي الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني؟
هل المقاومة هي الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني؟
16 آب 2023
تحذيرات "أنصار الله" بإثارة الحرب ضد أمريكا... الأسباب والتداعیات
تحذيرات "أنصار الله" بإثارة الحرب ضد أمريكا... الأسباب والتداعیات
16 آب 2023
حماس تعود إلى سوريا قريباً.. الأسباب والتداعيات؟
حماس تعود إلى سوريا قريباً.. الأسباب والتداعيات؟
15 آب 2023
الأسبوع الثاني والثلاثون من الاحتجاجات الصهيونية... المتظاهرون يخططون لإضراب وطني
الأسبوع الثاني والثلاثون من الاحتجاجات الصهيونية... المتظاهرون يخططون لإضراب وطني
15 آب 2023
الرد التركيّ على تصريحات الأسد بشأن لقاء أردوغان ودلالاته؟
الرد التركيّ على تصريحات الأسد بشأن لقاء أردوغان ودلالاته؟
15 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل كان تكثيف هجمات الطائرات دون طيار الأوكرانية مؤلماً لروسيا؟
الشهيد قاسم سليماني.. مهندس التقارب الإيراني السعودي
أمريكا ومصطلح ‘‘السكان الأصليين‘‘ في تونس.. ما الذي كشفه؟
السعودية تنهي ضوضاء تل أبيب وواشنطن الإعلامية بشأن التطبيع