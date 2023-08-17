رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية يزور فلسطين المحتلة

ونقل الموقع عن مصادر أن الزيارة ستسمح للإدارة الأميركية بتقييم مدى الضرر الذي لحق باستعداد جيش الاحتلال من خلال رفض بعض جنود الاحتياط المتطوعين أداء واجباتهم احتجاجًا على خطة الإصلاح القضائي.

وأشار الموقع إلى أنه لم يُعرف بعد ما إذا كان مارك ميلي سيلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في الوقت الذي رفض البنتاغون التعليق على المعلومات التي قدمها الصحفي باراك رابيد في موقع "والاه".

وبحسب مصادر موقع "والاه" فإن الرحلة كانت أيضًا زيارة وداعية لميلي الذي من المقرر أن يغادر منصبه في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. كان من المقرر أن يقوم بها في حزيران/ يونيو المنصرم، لكنه ألغى زيارته في اللحظة الأخيرة بسبب تمرد مجموعة "فاغنر" في روسيا.

