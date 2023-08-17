الصفحة الرئيسية
0
الخميس 17 آب 2023 ساعة 10:50

رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية يزور فلسطين المحتلة

رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية يزور فلسطين المحتلة
ونقل الموقع عن مصادر أن الزيارة ستسمح للإدارة الأميركية بتقييم مدى الضرر الذي لحق باستعداد جيش الاحتلال من خلال رفض بعض جنود الاحتياط المتطوعين أداء واجباتهم احتجاجًا على خطة الإصلاح القضائي. 
وأشار الموقع إلى أنه لم يُعرف بعد ما إذا كان مارك ميلي سيلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في الوقت الذي رفض البنتاغون التعليق على المعلومات التي قدمها الصحفي باراك رابيد في موقع "والاه".
وبحسب مصادر موقع "والاه" فإن الرحلة كانت أيضًا زيارة وداعية لميلي الذي من المقرر أن يغادر منصبه في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. كان من المقرر أن يقوم بها في حزيران/ يونيو  المنصرم، لكنه ألغى زيارته في اللحظة الأخيرة بسبب تمرد مجموعة "فاغنر" في روسيا.
 
رقم : 1076254
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تصريحات يمنية شديدة اللهجة..الحسابات الخاطئة للوضع في اليمن ستكلف تحالف العدوان الكثير؟
تصريحات يمنية شديدة اللهجة..الحسابات الخاطئة للوضع في اليمن ستكلف تحالف العدوان الكثير؟
قائد الثورة الاسلامية يستقبل قادة الحرس الثوري
قائد الثورة الاسلامية يستقبل قادة الحرس الثوري
17 آب 2023
مجلس الأمن الدولي يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مرقد "شاهجراغ" في شيراز
مجلس الأمن الدولي يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مرقد "شاهجراغ" في شيراز
17 آب 2023
هل كان تكثيف هجمات الطائرات دون طيار الأوكرانية مؤلماً لروسيا؟
هل كان تكثيف هجمات الطائرات دون طيار الأوكرانية مؤلماً لروسيا؟
17 آب 2023
الشهيد قاسم سليماني.. مهندس التقارب الإيراني السعودي
الشهيد قاسم سليماني.. مهندس التقارب الإيراني السعودي
16 آب 2023
أمريكا ومصطلح ‘‘السكان الأصليين‘‘ في تونس.. ما الذي كشفه؟
أمريكا ومصطلح ‘‘السكان الأصليين‘‘ في تونس.. ما الذي كشفه؟
16 آب 2023
السعودية تنهي ضوضاء تل أبيب وواشنطن الإعلامية بشأن التطبيع
السعودية تنهي ضوضاء تل أبيب وواشنطن الإعلامية بشأن التطبيع
16 آب 2023
تفريغ ناقلة ‘‘صافر‘‘ جنب اليمنيين تهديداً كبيراً
تفريغ ناقلة ‘‘صافر‘‘ جنب اليمنيين تهديداً كبيراً
16 آب 2023
هل المقاومة هي الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني؟
هل المقاومة هي الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني؟
16 آب 2023
تحذيرات "أنصار الله" بإثارة الحرب ضد أمريكا... الأسباب والتداعیات
تحذيرات "أنصار الله" بإثارة الحرب ضد أمريكا... الأسباب والتداعیات
16 آب 2023
حماس تعود إلى سوريا قريباً.. الأسباب والتداعيات؟
حماس تعود إلى سوريا قريباً.. الأسباب والتداعيات؟
15 آب 2023
الأسبوع الثاني والثلاثون من الاحتجاجات الصهيونية... المتظاهرون يخططون لإضراب وطني
الأسبوع الثاني والثلاثون من الاحتجاجات الصهيونية... المتظاهرون يخططون لإضراب وطني
15 آب 2023
الرد التركيّ على تصريحات الأسد بشأن لقاء أردوغان ودلالاته؟
الرد التركيّ على تصريحات الأسد بشأن لقاء أردوغان ودلالاته؟
15 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل كان تكثيف هجمات الطائرات دون طيار الأوكرانية مؤلماً لروسيا؟
الشهيد قاسم سليماني.. مهندس التقارب الإيراني السعودي
أمريكا ومصطلح ‘‘السكان الأصليين‘‘ في تونس.. ما الذي كشفه؟
السعودية تنهي ضوضاء تل أبيب وواشنطن الإعلامية بشأن التطبيع