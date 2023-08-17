"سرايا القدس": جاهزون للتصدي لأي عدوان صهيوني يستهدف جنين

وقالت الكتيبة في بلاغ عسكري: "إنّ مجاهديها خاضوا اشتباكات عنيفة مع تعزيزات الاحتلال التي وصلت للمكان لفك القوة الخاصة وسحبها بعد وقوعها بحقل من النيران"، مضيفة: "تمكن مجاهدونا بعون الله وتوفيقه من توجيه ضربات مكثفة صوب قوات الاحتلال وآلياته التي تمركزت في محور البيادر وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة".

وزفّت الشهيد المجاهد مصطفى الكستوني (32) عاماً أحد مجاهدي كتائب شهداء الأقصى، "الذي ارتقى خلال تصديه لقوات الاحتلال برفقة مجاهدينا في كتيبة جنين".

وأكدت "جهوزيتها العالية للتصدي لأي عدوان صهيوني يستهدف مدينة جنين ومخيمها وريفها في كل وقت وتحت أي ظرف، متابعة: "ستبقى كتيبة جنين ومعها كافة قوى المقاومة والأحرار رأس الحربة في مقارعة الاحتلال الغاشم حتى النصر أو الشهادة".

ووجهت التحية لأهلنا المرابطين الصامدين في مدينة جنين ومخيماتها دمتم درعاً وحصناً منيعاً للمقاومة وسنداً وكتفاً لها.