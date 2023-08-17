الصفحة الرئيسية
0
الخميس 17 آب 2023 ساعة 12:17

عبداللهيان إلى الرياض

عبداللهيان إلى الرياض
وأفادت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية “ارنا”، أن زيارة وزير الخارجية الايراني الحالية للرياض، تُعدّ الأولى بعد اتفاق عودة العلاقات الايرانية السعودية الى طبيعتها؛ حيث سيلتقي نظيره السعودي وعدداً آخرين من كبار مسؤولي هذا البلد باحثاً معهم في القضايا الثنائية والدولية والعالم الإسلامي.
تجدر الإشارة الى أن سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية المعين جديداً لدى المملكة، يرافق أمير عبداللهيان في هذه الزيارة، حيث سيباشر في مهامه الدبلوماسية رسمياً فور وصوله الى الرياض.
يُذكر أنه في آذار/مارس الماضي أعلنت طهران والرياض عن استئناف العلاقات الثنائية. وقال البيان المشترك لإيران والسعودية صدر في ختام المباحثات التي جرت في الصين، إن “سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ونظيره السعودي أجريا مباحثات مكثفة وصريحة وشفافة وشاملة، انتهت بتوقيع بيان إيراني سعودي صيني مشترك يعلن عودة العلاقات بين طهران والرياض رسمياً”. وبعد الاتفاق بثلاثة أشهر، أعادت إيران افتتاح سفارتها بالرياض.
رقم : 1076280
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تصريحات يمنية شديدة اللهجة..الحسابات الخاطئة للوضع في اليمن ستكلف تحالف العدوان الكثير؟
تصريحات يمنية شديدة اللهجة..الحسابات الخاطئة للوضع في اليمن ستكلف تحالف العدوان الكثير؟
قائد الثورة الاسلامية يستقبل قادة الحرس الثوري
قائد الثورة الاسلامية يستقبل قادة الحرس الثوري
17 آب 2023
مجلس الأمن الدولي يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مرقد "شاهجراغ" في شيراز
مجلس الأمن الدولي يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مرقد "شاهجراغ" في شيراز
17 آب 2023
هل كان تكثيف هجمات الطائرات دون طيار الأوكرانية مؤلماً لروسيا؟
هل كان تكثيف هجمات الطائرات دون طيار الأوكرانية مؤلماً لروسيا؟
17 آب 2023
الشهيد قاسم سليماني.. مهندس التقارب الإيراني السعودي
الشهيد قاسم سليماني.. مهندس التقارب الإيراني السعودي
16 آب 2023
أمريكا ومصطلح ‘‘السكان الأصليين‘‘ في تونس.. ما الذي كشفه؟
أمريكا ومصطلح ‘‘السكان الأصليين‘‘ في تونس.. ما الذي كشفه؟
16 آب 2023
السعودية تنهي ضوضاء تل أبيب وواشنطن الإعلامية بشأن التطبيع
السعودية تنهي ضوضاء تل أبيب وواشنطن الإعلامية بشأن التطبيع
16 آب 2023
تفريغ ناقلة ‘‘صافر‘‘ جنب اليمنيين تهديداً كبيراً
تفريغ ناقلة ‘‘صافر‘‘ جنب اليمنيين تهديداً كبيراً
16 آب 2023
هل المقاومة هي الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني؟
هل المقاومة هي الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني؟
16 آب 2023
تحذيرات "أنصار الله" بإثارة الحرب ضد أمريكا... الأسباب والتداعیات
تحذيرات "أنصار الله" بإثارة الحرب ضد أمريكا... الأسباب والتداعیات
16 آب 2023
حماس تعود إلى سوريا قريباً.. الأسباب والتداعيات؟
حماس تعود إلى سوريا قريباً.. الأسباب والتداعيات؟
15 آب 2023
الأسبوع الثاني والثلاثون من الاحتجاجات الصهيونية... المتظاهرون يخططون لإضراب وطني
الأسبوع الثاني والثلاثون من الاحتجاجات الصهيونية... المتظاهرون يخططون لإضراب وطني
15 آب 2023
الرد التركيّ على تصريحات الأسد بشأن لقاء أردوغان ودلالاته؟
الرد التركيّ على تصريحات الأسد بشأن لقاء أردوغان ودلالاته؟
15 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل كان تكثيف هجمات الطائرات دون طيار الأوكرانية مؤلماً لروسيا؟
الشهيد قاسم سليماني.. مهندس التقارب الإيراني السعودي
أمريكا ومصطلح ‘‘السكان الأصليين‘‘ في تونس.. ما الذي كشفه؟
السعودية تنهي ضوضاء تل أبيب وواشنطن الإعلامية بشأن التطبيع