بعد يومين من زيارة المتطرف "بن غفير" لسجن النقب.. توتر شديد في السجن

ونفّذت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحامًا لقسم "3" في سجن النقب، بشكل وحشي ونقلت الأسرى.

وعقب اقتحام قسم "3" في السجن، احتشدت قوات كبيرة من قبل قوات القمع التابعة لإدارة السجون في كافة أقسام سجن النقب، وسط حالة من التوتر الشديد.

وحمّلت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، سلطات الاحتلال وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أسرى قسم "3" في سجن النقب بعد تعرضهم لعمليات نقل وتفتيش واعتداء وحشي.

وحذّرت من أن استمرار التضييق على الأسرى سيفجر الأوضاع في كافة السجون، وقالت: "إن اقتحام قسم 3 في سجن النقب بشكل همجي عمل بربري جبان وسلوك إجرامي ولن يمرره الأسرى مرورًا عاديًا".

وأوضحت أن هذا الاقتحام هو الأوسع منذ سنوات، وجاء بعد يومين من زيارة المتطرف "بن غفير" للسجن وإصداره تعليمات بتشديد ظروف اعتقال الأسرى.

وتسود حالة من التوتر الشديد في سجن النقب منذ عدة أيام، جراء تصاعد اعتداءات إدارة مصلحة سجون الاحتلال بحق الأسرى.

وأغلقت إدارة سجن النقب الأقسام، ودفعت بتعزيزات عسكرية إضافية من وحدات القمع الصهيونية، فيما امتنع الأسرى في كافة السجون عن الخروج للفحص الأمني، احتجاجًا على الإجراءات العقابية والاستفزازية التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال.

وأعلن الأسرى في سجن النقب الأحد الماضي، حالة الطوارئ احتجاجًا على القمع والتفتيش والنقل التعسفي الذي تمارسه إدارة سجون الاحتلال.

ويعاني الأسرى في سجن النقب من الاكتظاظ داخل الغرف في ظل الأجواء الحارة جدًا، واستمرار إدارة السجون في نقل المزيد من الأسرى الجدد والموقوفين إلى السجن.

‏وتفاقمت معاناة الأسرى في سجن "النقب" مؤخرًا، حيث يعتبر من أكبر السجون المركزية التي يقبع فيها الأسرى، ويبلغ عددهم نحو (1400) أسير.

ومن بين الأسرى في سجن النقب الصحراوي حيث حرارة الصيف الملتهبة التي لا يكاد الشباب يقوى على تحملها، يقبع الشيخ الضرير عز الدين عمارنة (52 عاماً) من جنين.