الصفحة الرئيسية
0
الخميس 17 آب 2023 ساعة 13:29

الشيخ قاسم: حزب الله لا يريد الحرب لكن لو فُرضت علينا لكنا على استعداد كامل

الشيخ قاسم: حزب الله لا يريد الحرب لكن لو فُرضت علينا لكنا على استعداد كامل
وقال الشيخ نعيم قاسم اليوم هناك توازن ردع كبير بين" إسرائيل" وحزب الله وهذا باعتراف القادة الإسرائيليين الذين يتحدثون عن هذا الموضوع بشكل كبير.
 
وأضاف الشیخ قاسم في حديث صحفي أننا نرى أن الكيان الإسرائيلي فيه مشاكل كثيرة، فيه تداعيات كثيرة، ومحور المقاومة في المقابل ينمو، يقوى، يتطور. هذه مؤشرات إيجابية وتأخذ نحو زوال الكيان إن شاء الله.
 
ولفت في حديثه عن حرب تموز 2006 إلى أنّه عندما يحضر قائد فيلق "القدس" الراحل قاسم سليماني "مباشرة في قلب المعركة عام 2006، ويكون إلى جنب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وعماد مغنية، عندما يكون في قلب المعركة ولا يغادرها إلا ليومين فقط من أجل أن يضع القيادة الإيرانية والسيد خامنئي بالأجواء ويحضر بعض الإمكانات المالية وغير المالية نفهم دور القائد سليماني ونفهم كيف كان يعيش المقاومة في الميدان.
 
وأوضح قاسم أنّه اليوم إذا أردنا أن نجري مقارنة بين 2006 و2023 يعني بعد سبعة عشر عاماً من الانتصار، لا أعتقد أننا بإمكاننا أن نجري مقارنة دقيقة لأنه على مستوى الإمكانات العسكرية تناهت في القوة والزيادة وأصبح لدينا صواريخ دقيقة وأصبح لدينا كفاءات متطورة جدًا، خاصة أنه بعد 2006 حصلت المعارك في سوريا في مواجهة التكفيريين، وبالتالي اكتسب الإخوة خبرات متقدمة جداً في أماكن وأوضاع تشابه الجيوش من ناحية وتشابه المقاومين من ناحية أخرى، هناك خبرة غير عادية أصبحت موجودة لها تأثير في المعركة، فإذًا على مستوى الإمكانات وعلى مستوى الخبرة فهي قد زادت كثيراً عند المقاومة وكذلك على مستوى العديد أيضاً، هناك عديد مهم يزداد يوماً بعد يوم وإقبال غير عادي، ولأخذ العلم، الحزب ليس مجرد عديد متفرغ، لا، هناك التعبئة التي تعتبر أكثر بكثير من عدد المتفرغين وهذه قاعدة مهمة موجودة، وحماس التعبئة حماس كبير جدًا.
 
ولفت إلى أنني اعتبر أن ما أعدته المقاومة خلال سبعة عشر عاماً كان على مستوى أكبر بكثير مما كان سنة 2006، في المقابل الإسرائيلي لم يتقدم التقدم الملحوظ، هو أيضاً رمم بعض قدراته لكن لم تكن متوازنة مع ترميم وتقوية قدرات المقاومة إضافة إلى المعاناة التي يعاني منها الإسرائيلي في مجتمعه الداخلي وفي البيئة التي يعيش فيها وفي صراع الأجنحة الموجودة وفي عدم وصوله إلى إعطاء الحوافز الكافية للجندي من أجل أن يقاتل، هذه كلها عوامل تبين أن نمو العدو الإسرائيلي كان محدودا وضعيفا بينما نمو المقاومة كان كبيرًا.
 
وأشار قاسم إلى أنّ أكبر تطبيق عملي أنه خلال سبعة عشر عاماً لم يتجرأ الإسرائيلي أن يعتدي في لبنان على حزب الله أو على عناصر من حزب الله أو على أماكن في لبنان بسبب خوفه من ردّ الفعل الذي يمكن أن يصل إلى الحرب. أي عندما يخضع العدو للترسيم البحري خوفاً من أن تكون هناك حرب هذا أيضاً دلالة على القوة التي يتميز بها الحزب، وهذه فارقة عن القوة السابقة.
رقم : 1076292
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تصريحات يمنية شديدة اللهجة..الحسابات الخاطئة للوضع في اليمن ستكلف تحالف العدوان الكثير؟
تصريحات يمنية شديدة اللهجة..الحسابات الخاطئة للوضع في اليمن ستكلف تحالف العدوان الكثير؟
قائد الثورة الاسلامية يستقبل قادة الحرس الثوري
قائد الثورة الاسلامية يستقبل قادة الحرس الثوري
17 آب 2023
مجلس الأمن الدولي يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مرقد "شاهجراغ" في شيراز
مجلس الأمن الدولي يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مرقد "شاهجراغ" في شيراز
17 آب 2023
هل كان تكثيف هجمات الطائرات دون طيار الأوكرانية مؤلماً لروسيا؟
هل كان تكثيف هجمات الطائرات دون طيار الأوكرانية مؤلماً لروسيا؟
17 آب 2023
الشهيد قاسم سليماني.. مهندس التقارب الإيراني السعودي
الشهيد قاسم سليماني.. مهندس التقارب الإيراني السعودي
16 آب 2023
أمريكا ومصطلح ‘‘السكان الأصليين‘‘ في تونس.. ما الذي كشفه؟
أمريكا ومصطلح ‘‘السكان الأصليين‘‘ في تونس.. ما الذي كشفه؟
16 آب 2023
السعودية تنهي ضوضاء تل أبيب وواشنطن الإعلامية بشأن التطبيع
السعودية تنهي ضوضاء تل أبيب وواشنطن الإعلامية بشأن التطبيع
16 آب 2023
تفريغ ناقلة ‘‘صافر‘‘ جنب اليمنيين تهديداً كبيراً
تفريغ ناقلة ‘‘صافر‘‘ جنب اليمنيين تهديداً كبيراً
16 آب 2023
هل المقاومة هي الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني؟
هل المقاومة هي الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني؟
16 آب 2023
تحذيرات "أنصار الله" بإثارة الحرب ضد أمريكا... الأسباب والتداعیات
تحذيرات "أنصار الله" بإثارة الحرب ضد أمريكا... الأسباب والتداعیات
16 آب 2023
حماس تعود إلى سوريا قريباً.. الأسباب والتداعيات؟
حماس تعود إلى سوريا قريباً.. الأسباب والتداعيات؟
15 آب 2023
الأسبوع الثاني والثلاثون من الاحتجاجات الصهيونية... المتظاهرون يخططون لإضراب وطني
الأسبوع الثاني والثلاثون من الاحتجاجات الصهيونية... المتظاهرون يخططون لإضراب وطني
15 آب 2023
الرد التركيّ على تصريحات الأسد بشأن لقاء أردوغان ودلالاته؟
الرد التركيّ على تصريحات الأسد بشأن لقاء أردوغان ودلالاته؟
15 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل كان تكثيف هجمات الطائرات دون طيار الأوكرانية مؤلماً لروسيا؟
الشهيد قاسم سليماني.. مهندس التقارب الإيراني السعودي
أمريكا ومصطلح ‘‘السكان الأصليين‘‘ في تونس.. ما الذي كشفه؟
السعودية تنهي ضوضاء تل أبيب وواشنطن الإعلامية بشأن التطبيع