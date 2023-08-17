ودعت الفصائل في بيانات منفصلة،اليوم الخميس، لضرب الاحتلال ومستوطنيه في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وزفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى "جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية الشهيد الكستوني (32 عامًا)، الذي ارتقى مقبلا غير مدبر خلال التصدي لقوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت جنين فجر اليوم".

وأبرقت الحركة بالتحية لكل المقاومين الأبطال في جنين "القسام" الذين تصدوا لعدوان الاحتلال، داعية "ثوار شعبنا في أرجاء أرضنا المحتلة لمواصلة الدفاع عن شعبنا وأقصانا، وضرب الاحتلال ومستوطنيه بكل المواقع".

في حين نعت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين (فصيل مقاوم) "إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين البطل: مصطفى الكستوني، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال خلال التصدي لاقتحام مدينة جنين صباح اليوم".

وعزت الحركة عائلة الشهيد "وأهلنا في جنين التضحية والعطاء"، مؤكدةً أن "دم الشهداء يشعل مزيداً من جذوة المقاومة وامتدادها في كل الساحات، وإن استمرار جرائم العدو بحق شعبنا ومقاومينا الأبطال لن يوقف الزحف المقدس نحو الحرية".

من جانبها نعت "الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين"، (إحدى فصائل منظمة التحرير) الشهيد الكستوني، مشددة على أنّ "العدوان على مدينة جنين هو جزءٌ من المخطّط الذي يستهدف المقاومة في كلّ الأراضي الفلسطينيّة، ويأتي في سياق المخطّط الشامل بالضمّ وفرض المشروع الإسرائيلي الاستعماري بالقوّة على كامل الأرض الفلسطينيّة".

وقالت الشعبيّةُ إنّ "دماء الشهداء لن تذهبَ هدرًا؛ فشعبُنا ومقاومتُهُ أكَّدوا دومًا أنّ كلّ مخطّطات الاحتلال تفشلُ أمامَ صمودِهِ ومقاومتِهِ التي تسطّر يوما بعد يومٍ أروعَ صور البطولة والفداء".

ودعت إلى "مواجهة العدوان بمزيدٍ من المقاومة، وتطوير أدواتها وأشكالها، وتوفير الحماية السياسيّة وتحصين حاضنتها الشعبيّة".

وقالت لجان المقاومة في فلسطين (فصيل مقاوم): " إن ‏دماء الشهداء التي تروي أرض الوطن هي دافع كبير لتصاعد ثورة شعبنا دفاعا عن الأرض والمقدسات".

وأضافت بأن "تضحيات شعبنا ومقاوميه الشجعان سيخلدها التاريخ وستظل محفورة في ذاكرة كل أحرار الأمة".

ودعت إلى تصعيد المقاومة والثورة ومجابهة العدو وقطعان مستوطنيه على كافة محاور الاشتباك والطرق الالتفافية وضربه بكل قوة.

واستُشهد الشاب الفلسطيني الكستوني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على مدينة جنين اليوم الخميس. وبارتقائه يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال منذ بداية العام إلى 228 شهيداً.