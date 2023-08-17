الصفحة الرئيسية
0
الخميس 17 آب 2023 ساعة 18:24

فنزويلا ترفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى فلسطين

فنزويلا ترفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى فلسطين
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بقرار جمهورية فنزويلا البوليفارية، واعتبرته ترجمة لاعتراف فنزويلا بدولة فلسطين عام 2009، وتأكيدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وعلى موقف فنزويلا الداعم والثابت لدولة فلسطين ولحقوق الشعب الفلسطيني على المستويات كافة.
 
وأعربت باسم دولة فلسطين، عن امتنانها وشكرها للجمهورية الفنزويلية البوليفارية رئيساً وحكومةً وشعباً، على دعمهم اللامحدود للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وعلى هذا القرار الشجاع الذي يساهم في تجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، خاصة في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات تهميش وتصفية، وما يتعرض له الشعب من انتهاكات واضطهاد وظلم تاريخي، جراء استمرار الاحتلال الذي طال أمده.
 
جدير بالذكر أن فنزويلا، بدأت تمثيلها الدبلوماسي في فلسطين عام 2005 بافتتاح قنصلية عامة لها في رام الله.
 
وفي عام 2006م قامت فنزويلا بتسمية أول ممثل لجمهورية فنزويلا البوليفارية ومنذ ذلك الوقت تعاقب مجموعة من الدبلوماسيين الفنزويليون على تمثيل الجمهورية في فلسطين.
 
وفي عام 2009م بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، قطعت فنزويلا جميع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني وطردت السفير الإسرائيلي وجميع الطاقم الدبلوماسي من العاصمة الفنزويلية كراكاس.
رقم : 1076326
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تصريحات يمنية شديدة اللهجة..الحسابات الخاطئة للوضع في اليمن ستكلف تحالف العدوان الكثير؟
تصريحات يمنية شديدة اللهجة..الحسابات الخاطئة للوضع في اليمن ستكلف تحالف العدوان الكثير؟
قائد الثورة الاسلامية يستقبل قادة الحرس الثوري
قائد الثورة الاسلامية يستقبل قادة الحرس الثوري
17 آب 2023
مجلس الأمن الدولي يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مرقد "شاهجراغ" في شيراز
مجلس الأمن الدولي يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مرقد "شاهجراغ" في شيراز
17 آب 2023
هل كان تكثيف هجمات الطائرات دون طيار الأوكرانية مؤلماً لروسيا؟
هل كان تكثيف هجمات الطائرات دون طيار الأوكرانية مؤلماً لروسيا؟
17 آب 2023
الشهيد قاسم سليماني.. مهندس التقارب الإيراني السعودي
الشهيد قاسم سليماني.. مهندس التقارب الإيراني السعودي
16 آب 2023
أمريكا ومصطلح ‘‘السكان الأصليين‘‘ في تونس.. ما الذي كشفه؟
أمريكا ومصطلح ‘‘السكان الأصليين‘‘ في تونس.. ما الذي كشفه؟
16 آب 2023
السعودية تنهي ضوضاء تل أبيب وواشنطن الإعلامية بشأن التطبيع
السعودية تنهي ضوضاء تل أبيب وواشنطن الإعلامية بشأن التطبيع
16 آب 2023
تفريغ ناقلة ‘‘صافر‘‘ جنب اليمنيين تهديداً كبيراً
تفريغ ناقلة ‘‘صافر‘‘ جنب اليمنيين تهديداً كبيراً
16 آب 2023
هل المقاومة هي الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني؟
هل المقاومة هي الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني؟
16 آب 2023
تحذيرات "أنصار الله" بإثارة الحرب ضد أمريكا... الأسباب والتداعیات
تحذيرات "أنصار الله" بإثارة الحرب ضد أمريكا... الأسباب والتداعیات
16 آب 2023
حماس تعود إلى سوريا قريباً.. الأسباب والتداعيات؟
حماس تعود إلى سوريا قريباً.. الأسباب والتداعيات؟
15 آب 2023
الأسبوع الثاني والثلاثون من الاحتجاجات الصهيونية... المتظاهرون يخططون لإضراب وطني
الأسبوع الثاني والثلاثون من الاحتجاجات الصهيونية... المتظاهرون يخططون لإضراب وطني
15 آب 2023
الرد التركيّ على تصريحات الأسد بشأن لقاء أردوغان ودلالاته؟
الرد التركيّ على تصريحات الأسد بشأن لقاء أردوغان ودلالاته؟
15 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل كان تكثيف هجمات الطائرات دون طيار الأوكرانية مؤلماً لروسيا؟
الشهيد قاسم سليماني.. مهندس التقارب الإيراني السعودي
أمريكا ومصطلح ‘‘السكان الأصليين‘‘ في تونس.. ما الذي كشفه؟
السعودية تنهي ضوضاء تل أبيب وواشنطن الإعلامية بشأن التطبيع