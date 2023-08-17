مكتب السيد السيستاني يحدد أول أيام شهر صفر

وقال المكتب في بيان، إن "يوم غدٍ الجمعة الموافق (١٨ / ٨ /٢٠٢٣ م) هو الأول من شهر صفر لعام ١٤٤٥هـ، و نسألكم الدعاء".

وشهر صفر هو الشهر الثاني من الأشهر الهجرية ويأتي بعد شهر محرم.