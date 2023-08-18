الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 18 آب 2023 ساعة 08:24

مفوضية الانتخابات في باكستان تطالب بالتأجيل

مفوضية الانتخابات في باكستان تطالب بالتأجيل
وحسبما نقل موقع روسيا اليوم, قالت مفوضية الانتخابات الباكستانية في بيان أصدرته، إنها لا يمكنها استكمال هذا العمل قبل الرابع من ديسمبر المقبل، ما يعني أن الانتخابات يمكن أن تؤجل حتى فبراير من العام المقبل على أقل تقدير.
 
يأتي هذا التطور بعد أسبوع من قيام الرئيس الباكستاني عارف علوي بحل البرلمان بعد انتهاء ولايته البالغة خمس سنوات، وعادة ما تفضي هذه الخطوة إلى عملية انتخاب برلمان جديد في غضون 90 يوما، لكن سبق وأشارت حكومة شهباز شريف إلى أن إرجاءها مرجح.
 
ويمكن إجراء الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام، إذا قررت حكومة تصريف الأعمال المضي قدما بموجب التعداد السابق، لكن لم تعلق الحكومة حتى الآن على إعلان مفوضية الانتخابات.
 
وتواجه باكستان أزمة منذ إبعاد خان، أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد من الحكم في أبريل 2021، بموجب تصويت لحجب الثقة،وتقدم محامو خان بطلب لاستئناف العقوبة, لكن في حال بقيت العقوبة نافذة سيمنع رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 70 عاما، من الترشح للانتخابات.
رقم : 1076419
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كيف تقرأ زيارة وزير الخارجية الإيراني للسعودية بهذا التوقيت؟
كيف تقرأ زيارة وزير الخارجية الإيراني للسعودية بهذا التوقيت؟
العراق على أتم الاستعداد لزيارة الأربعين
العراق على أتم الاستعداد لزيارة الأربعين
18 آب 2023
تصريحات يمنية شديدة اللهجة..الحسابات الخاطئة للوضع في اليمن ستكلف تحالف العدوان الكثير؟
تصريحات يمنية شديدة اللهجة..الحسابات الخاطئة للوضع في اليمن ستكلف تحالف العدوان الكثير؟
17 آب 2023
قائد الثورة الاسلامية يستقبل قادة الحرس الثوري
قائد الثورة الاسلامية يستقبل قادة الحرس الثوري
17 آب 2023
مجلس الأمن الدولي يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مرقد "شاهجراغ" في شيراز
مجلس الأمن الدولي يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مرقد "شاهجراغ" في شيراز
17 آب 2023
هل كان تكثيف هجمات الطائرات دون طيار الأوكرانية مؤلماً لروسيا؟
هل كان تكثيف هجمات الطائرات دون طيار الأوكرانية مؤلماً لروسيا؟
17 آب 2023
الشهيد قاسم سليماني.. مهندس التقارب الإيراني السعودي
الشهيد قاسم سليماني.. مهندس التقارب الإيراني السعودي
16 آب 2023
أمريكا ومصطلح ‘‘السكان الأصليين‘‘ في تونس.. ما الذي كشفه؟
أمريكا ومصطلح ‘‘السكان الأصليين‘‘ في تونس.. ما الذي كشفه؟
16 آب 2023
السعودية تنهي ضوضاء تل أبيب وواشنطن الإعلامية بشأن التطبيع
السعودية تنهي ضوضاء تل أبيب وواشنطن الإعلامية بشأن التطبيع
16 آب 2023
تفريغ ناقلة ‘‘صافر‘‘ جنب اليمنيين تهديداً كبيراً
تفريغ ناقلة ‘‘صافر‘‘ جنب اليمنيين تهديداً كبيراً
16 آب 2023
هل المقاومة هي الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني؟
هل المقاومة هي الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني؟
16 آب 2023
تحذيرات "أنصار الله" بإثارة الحرب ضد أمريكا... الأسباب والتداعیات
تحذيرات "أنصار الله" بإثارة الحرب ضد أمريكا... الأسباب والتداعیات
16 آب 2023
حماس تعود إلى سوريا قريباً.. الأسباب والتداعيات؟
حماس تعود إلى سوريا قريباً.. الأسباب والتداعيات؟
15 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
العراق على أتم الاستعداد لزيارة الأربعين
هل كان تكثيف هجمات الطائرات دون طيار الأوكرانية مؤلماً لروسيا؟
الشهيد قاسم سليماني.. مهندس التقارب الإيراني السعودي
أمريكا ومصطلح ‘‘السكان الأصليين‘‘ في تونس.. ما الذي كشفه؟