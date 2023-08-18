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الجمعة 18 آب 2023 ساعة 09:20

البرازيل تشيد بقدرات إيران العالية لدعم تحقيق أهداف بريكس

البرازيل تشيد بقدرات إيران العالية لدعم تحقيق أهداف بريكس
وأجرى وزيرا خارجية إيران حسين أميرعبد اللهيان والبرازيل ماورو فييرا محادثة هاتفية امس الخميس.
 
وفي المكالمة الهاتفية بين وزيري خارجية جمهورية إيران الإسلامية والبرازيل ، تمت مناقشة العلاقات الثنائية الأخيرة وتبادل الآراء.
 
وأعرب أمير عبد اللهيان في هذه المحادثة عن ارتياحه للمستوى المتنامي للعلاقات بين البلدين ، وقال: نأمل أن توفر الأرضیة لتطوير التعاون الجيد بين البلدين في ظل تعزیز الاتصالات .
 
بدوره أكد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا على أهمية القدرات العالية لإيران والبرازيل في المجالات الاقتصادية والتجارية ، وأكد رغبة حكومة لولا دا سيلفا في تعزيز التعاون.
 
في هذه المحادثة ، تم أيضًا تبادل الآراء بشأن اجتماع بريكس القادم في جنوب إفريقيا وتوسعه وتقويته ، واكد الجانب البرازيلي على الأهمية المتزايدة لبريكس في العلاقات العالمية ، وقال أن: إيران لديها قدرات عالية لدعم تحقيق أهداف بريكس.
رقم : 1076426
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