الهند تستضيف قمة مجموعة العشرين رافضة حضور اوكرانيا

وأفادت مصادر خبرية أن وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار أدلى بتلك الأنباء لمجموعة مختارة من الصحافيين الأجانب.

ومن المقرر أن تعقد القمة يومي التاسع والعاشر من سبتمبر (أيلول) في العاصمة الهندية نيودلهي، تحت شعار أرض واحدة، أسرة واحدة، مستقبل واحد.

ومن بين أعضاء مجموعة العشرين روسيا، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين.

وفي قمة العام الماضي التي عقدت في جزيرة بالي الإندونيسية، كانت أوكرانيا على قمة الأجندة.. وظهر زيلينسكي عبر خاصية الفيديو وقدم خطة السلام الخاصة به المؤلفة من عشر نقاط هناك للمرة الأولى.

وقالت التقارير إن وزير الخارجية صرح بأن الهند لم تدع أوكرانيا -وهي ليست عضواً بالأساس- حيث إن مجموعة العشرين تهتم بقضايا النمو والتنمية وليس قضايا أمنية عالمية.

ولكن من المتوقع أن تتناول القمة قضايا مثل أمن الطاقة والأسمدة والإمداد الغذائي، وجميعها مرتبطة بالحرب الأوكرانية.

ومازالت تأمل أوكرانيا في دعوتها بصفة ما.

ودعت الهند التي تتخذ موقفاً محايداً من الحرب في أوكرانيا، دولة الإمارات العربية المتحدة وبنغلاديش ومصر وموريشيوس وهولندا ونيجيريا وعمان وسنغافورة وإسبانيا، إلى جانب ممثلي مجموعة العشرين.