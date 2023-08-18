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الجمعة 18 آب 2023 ساعة 11:58

قائد عسكري ايراني يتفقد معرض شركة تصنيع الطائرات الروسية

قائد عسكري ايراني يتفقد معرض شركة تصنيع الطائرات الروسية
وزار"العميد عزيز نصير زادة" موسكو على راس وفد عسكري رفيع المستوی، للمشاركة في أحداث الدفاع والأمن الدولية لروسيا الاتحادية.

وقام خلال زیارته بتفقد معرض شركة OAK ، التي تنتج جميع أنواع الطائرات الروسية، بما في ذلك سوخوي، إليوشن وتوبوليف، وأطلع عن كثب على القدرات الفنية والتشغيلية لأنواع مختلفة من الطائرات الروسية، ومنها أنواع مختلفة من طائرات سوخوي.

وقدم الرئيس التنفيذي والمتخصصون لهذه الشركة الروسية خلال هذه الزيارة تقريرا عن القدرات والمواصفات الفنية لجميع أنواع الطائرات الروسية الصنع.

وحضر العميد ناصر زاده، الاثنين الماضي ، المعرض الروسي التقني العسكري الدولي المعروف باسم منتدى الجيش 2023 في باتريوت بارك غرب موسكو وعقد اجتماعات مع بعض المسؤولين المشاركين، ورافق وزير الدفاع الروسي ، سيرغي شايغو ، في زيارة جناح إيران في هذا المعرض.

كما أكد نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في لقاء مع نائب وزير الدفاع الروسي، على تطوير العلاقات الثنائية في المجال العسكري والدفاعي.

وعقد العميد ناصر زاده اجتماعا منفصلا مع وزير الدفاع الكازاخستاني على هامش مؤتمر الأمن الدولي في موسكو، وكذلك التقى نواب وزراء دفاع أوزبكستان وفنزويلا والسعودية بشكل منفصل.

وفي هذه الاجتماعات ، تم تبادل وجهات النظر حول التطورات الدولية والإقليمية ، وجرى التاكيد على ضرورة التطوير الشامل للتعاون العسكري الثنائي.

وعرضت الصناعات الدفاعية والعسكرية لجمهورية إيران الإسلامية ، خلال مشاركتها النشطة في معرض الجيش الروسي 2023 ، عن جوانب مختلفة من المنتجات العسكرية والدفاعية الايرانية.

كما شرح نائب الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية في كلمة له في مؤتمر الأمن الدولي الحادي عشر في موسكو الثلاثاء الماضي، آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول متطلبات تشكيل عالم متعدد الأقطاب وتأثير الثورة الإسلامية في الظروف الحالية للانتقال في النظام الدولي.
مصدر : وكالات
رقم : 1076439
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