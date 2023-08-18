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الجمعة 18 آب 2023 ساعة 14:23

السوداني والمندلاوي يتفقان على الإسراع بتطبيق بنود الموازنة

السوداني والمندلاوي يتفقان على الإسراع بتطبيق بنود الموازنة
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب تلقته وكالة الانباء (واع) أن "رئيس الوزراء والمندلاوي شددّا على أهمية استمرار التنسيق الفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف الإسراع بتشريع قوانين رصينة تهم المواطن وتُلبي كامل متطلباته، والتركيز على القوانين المشجعة على التنمية الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن تنشيط الصناعة وخلق فرص عمل مناسبة للشباب".
 
واضاف البيان أن "المندلاوي دعا الى استمرار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يُسهم بتشريع القوانين التي تهم المواطن وتنمية الاقتصاد"، مؤكدا "الاتفاق على الاسراع بتطبيق بنود الموازنة الثلاثية، لاسيما المتعلقة بالمشاريع الخدمية والاستراتيجية وآليات تنفيذها ومتابعتها".
رقم : 1076454
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