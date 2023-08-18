الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 18 آب 2023 ساعة 17:44

رئيسي: لولا حرس الثورة الاسلامية لكان 'داعش' سيطر على أوروبا

رئيسي: لولا حرس الثورة الاسلامية لكان
وقال آية الله رئيسي، اليوم الجمعة، في كلمة خلال اليوم الثاني من الدورة الرابعة والعشرين للمجمع العالي لقادة ومسؤولي حرس الثورة الاسلامية، "هناك العديد من القوات المسلحة والمجهزة في العالم، لكن ما يميز حرس الثورة عن غيره من القوات المسلحة هو قدسية الحرس الثوري".
 
وأضاف: ان وجود حرس الثورة الاسلامية في كل المجالات كان أمرا يبعث على الأمل، ولولا اجراءاته ضد داعش لكان تنظيم داعش يسيطر اليوم على جميع أنحاء أوروبا.
 
وتابع، ان الحياة الهادئة التي تنعم بها أوروبا اليوم هي بفضل جهود حرس الثورة الاسلامية، لكنهم للأسف قاموا باغتيال بطل محاربة الإرهاب واعتبروا حرس الثورة الاسلامية الذي يقف في الخط الأول في محاربة الإرهاب بأنه إرهابي وهذا سؤال يجب أن تجيب عليه المنظمات الدولية.
 
من جانب آخر قال الرئيس الإيراني: منذ بداية الحكومة الحالية، سعينا إلى رفع العقوبات وتحييدها. نحن نتبع دبلوماسية قوية ومشرفة في رفع العقوبات، وفي مجال تحييد العقوبات، نعتقد أننا اليوم أقوى من أي وقت مضى وأن العدو أضعف من أي وقت مضى.
رقم : 1076485
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ولي العهد السعودي: نظرتنا الى العلاقات مع ايران استراتيجية
ولي العهد السعودي: نظرتنا الى العلاقات مع ايران استراتيجية
رئيسي: لولا حرس الثورة الاسلامية لكان
رئيسي: لولا حرس الثورة الاسلامية لكان 'داعش' سيطر على أوروبا
18 آب 2023
كيف تقرأ زيارة وزير الخارجية الإيراني للسعودية بهذا التوقيت؟
كيف تقرأ زيارة وزير الخارجية الإيراني للسعودية بهذا التوقيت؟
18 آب 2023
العراق على أتم الاستعداد لزيارة الأربعين
العراق على أتم الاستعداد لزيارة الأربعين
18 آب 2023
تصريحات يمنية شديدة اللهجة..الحسابات الخاطئة للوضع في اليمن ستكلف تحالف العدوان الكثير؟
تصريحات يمنية شديدة اللهجة..الحسابات الخاطئة للوضع في اليمن ستكلف تحالف العدوان الكثير؟
17 آب 2023
قائد الثورة الاسلامية يستقبل قادة الحرس الثوري
قائد الثورة الاسلامية يستقبل قادة الحرس الثوري
17 آب 2023
مجلس الأمن الدولي يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مرقد "شاهجراغ" في شيراز
مجلس الأمن الدولي يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مرقد "شاهجراغ" في شيراز
17 آب 2023
هل كان تكثيف هجمات الطائرات دون طيار الأوكرانية مؤلماً لروسيا؟
هل كان تكثيف هجمات الطائرات دون طيار الأوكرانية مؤلماً لروسيا؟
17 آب 2023
الشهيد قاسم سليماني.. مهندس التقارب الإيراني السعودي
الشهيد قاسم سليماني.. مهندس التقارب الإيراني السعودي
16 آب 2023
أمريكا ومصطلح ‘‘السكان الأصليين‘‘ في تونس.. ما الذي كشفه؟
أمريكا ومصطلح ‘‘السكان الأصليين‘‘ في تونس.. ما الذي كشفه؟
16 آب 2023
السعودية تنهي ضوضاء تل أبيب وواشنطن الإعلامية بشأن التطبيع
السعودية تنهي ضوضاء تل أبيب وواشنطن الإعلامية بشأن التطبيع
16 آب 2023
تفريغ ناقلة ‘‘صافر‘‘ جنب اليمنيين تهديداً كبيراً
تفريغ ناقلة ‘‘صافر‘‘ جنب اليمنيين تهديداً كبيراً
16 آب 2023
هل المقاومة هي الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني؟
هل المقاومة هي الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني؟
16 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
العراق على أتم الاستعداد لزيارة الأربعين
هل كان تكثيف هجمات الطائرات دون طيار الأوكرانية مؤلماً لروسيا؟
الشهيد قاسم سليماني.. مهندس التقارب الإيراني السعودي
أمريكا ومصطلح ‘‘السكان الأصليين‘‘ في تونس.. ما الذي كشفه؟