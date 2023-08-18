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الجمعة 18 آب 2023 ساعة 19:02

حماس تشيد بانتصار الأسرى على السجان

حماس تشيد بانتصار الأسرى على السجان
وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي: “مرة أخرى يثبت أسرانا الأحرار قوتهم وبسالتهم في هزيمة سياسة الاحتلال، ومنعهم من تحقيق أهدافهم، وإن هذا الإنجاز يعكس قوة وبسالة الحركة الأسيرة وإصرارها على مواجهة الظروف الصعبة”.
 
وأضاف أن قضية الأسرى ستبقى محورية بالنسبة للمقاومة وقيادتها.
 
وأشار إلى أن معركة الأسرى عكست تجسيدًا لقوة المقاومة في مختلف الميادين، من خلال استخدامها للمناورات الميدانية وإرسال رسائل داعمة في جميع الاتجاهات لدعم وتأييد الحركة الأسيرة ومنع الاحتلال من التغول عليهم.
 
وأكد قاسم أن حركة حماس سوف تستمر جنبًا إلى جنب مع كل القوى المقاومة، في نضالها من أجل تحقيق حرية أسرانا الأبطال وكسر القيود عنهم باستخدام جميع الوسائل والأدوات المتاحة.
رقم : 1076510
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