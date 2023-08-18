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الجمعة 18 آب 2023 ساعة 19:03

طيران الجيش السوداني يقصف الدعم السريع في سوبا اللعوتة

طيران الجيش السوداني يقصف الدعم السريع في سوبا اللعوتة
وبحسب شهود عيان، أدى الهجوم إلى مقتل مدني وإصابة آخرين، كما تسبب بهدم بعض المنازل والممتلكات في المنطقة جراء القصف.
 
وحلق الطيران الحربي التابع لسلاح الجو السوداني بشكل متقطع، وتعاملت معه المضادات الجوية التابعة للدعم السريع.
 
وتجددت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع تزامنا مع عمليات تمشيط واسعة للجيش شمالي الخرطوم بحري، في أحياء الكدرو والدروشاب والسامراب.
 
وتوسع نطاق الحرب الجارية منذ أكثر من 4 أشهر في السودان لتصل المعارك إلى مدينتين كبيرتين جديدتين هما الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، والفولة، عاصمة ولاية غرب كردفان.
 
ويثير الوضع القلق بصورة خاصة في الفاشر، حيث توقفت المعارك منذ حوالى شهرين، لأن العديد من العائلات لجأت إلى المنطقة هربا من عمليات النهب والاغتصاب والقصف والإعدامات خارج نطاق القضاء الجارية في باقي أنحاء دارفور.
رقم : 1076511
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