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الجمعة 18 آب 2023 ساعة 19:54

هذا ما اتفق عليه وزير الخارجية الإيراني وولي العهد السعودي

هذا ما اتفق عليه وزير الخارجية الإيراني وولي العهد السعودي
واضاف أمير عبداللهيان خلال اللقاء ان ايران والسعودية امام مسؤولية تاريخية نظرا لمكانتهما في المنطقة والعالم الاسلامي.
 
واكد أميرعبداللهيان، عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تطوير العلاقات مع دول المنطقة والسعودية، وقال: يمكن للجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية أن تحققا المزيد من النمو والازدهار للمنطقة من خلال التنمية الشاملة للتعاون، بما في ذلك في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والعبور والعلوم والتكنولوجيا والثقافة.
 
وأشار وزير الخارجية إلى تطورات النظام الدولي، وأكد: اليوم أمامنا مسؤولية تاريخية.
 
مشيرا إلى إنجازات وقدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأضاف: إن طريق نجاح المنطقة هو تعزيز الحوار والتعاون وزيادة التعاون الموجه نحو التنمية.
 
وأشار أمير عبداللهيان إلى مكانة ودور إيران والسعودية في المنطقة والعالم الإسلامي، منوها إلى قضية فلسطين والقدس باعتبارها القضية المركزية للعالم الإسلامي، واعتبر الكيان الصهيوني تهديدا للجميع.
 
وأكد وزير الخارجية على أهمية الأمن المنتج داخليا والمستدام في المنطقة.
 
ونقل وزير الخارجية، تحيات وتقدير رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية اية الله إبراهيم رئيسي لملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده.
 
ولدى استقباله وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، أكد ولي العهد محمد بن سلمان، أن نظرة السعودية الى العلاقات مع ايران استراتيجية وأن الرياض لديها عزم جاد بهذا الخصوص، كما أبلغ تحياته وتحيات الملك سلمان الى قائد الثورة والى الرئيس الايراني.
 
وضمن تأكيده دعوة الرئيس الايراني للقيام بزيارة الى السعودية، وصف بن سلمان اللقاء بين قادتي البلدين بأنه يحظى بأهمية كبرى، وقال: ان هذه اللقاءات ستترك تأثيرات اساسية على تنمية العلاقات الثنائية ومتعددة الاطراف وترسيخها.
 
وتم خلال اللقاء كذلك مناقشة بعض الموضوعات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 
وبدأ أمير عبداللهيان زيارة رسمية الى الرياض، يوم الخميس، حيث التقى مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، وأجرى معه محادثات استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية. كما تفقد أمير عبدالهيان السفارة الايرانية في الرياض.
رقم : 1076524
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