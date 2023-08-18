هذا ما اتفق عليه وزير الخارجية الإيراني وولي العهد السعودي

واضاف أمير عبداللهيان خلال اللقاء ان ايران والسعودية امام مسؤولية تاريخية نظرا لمكانتهما في المنطقة والعالم الاسلامي.

واكد أميرعبداللهيان، عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تطوير العلاقات مع دول المنطقة والسعودية، وقال: يمكن للجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية أن تحققا المزيد من النمو والازدهار للمنطقة من خلال التنمية الشاملة للتعاون، بما في ذلك في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والعبور والعلوم والتكنولوجيا والثقافة.

وأشار وزير الخارجية إلى تطورات النظام الدولي، وأكد: اليوم أمامنا مسؤولية تاريخية.

مشيرا إلى إنجازات وقدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأضاف: إن طريق نجاح المنطقة هو تعزيز الحوار والتعاون وزيادة التعاون الموجه نحو التنمية.

وأشار أمير عبداللهيان إلى مكانة ودور إيران والسعودية في المنطقة والعالم الإسلامي، منوها إلى قضية فلسطين والقدس باعتبارها القضية المركزية للعالم الإسلامي، واعتبر الكيان الصهيوني تهديدا للجميع.

وأكد وزير الخارجية على أهمية الأمن المنتج داخليا والمستدام في المنطقة.

ونقل وزير الخارجية، تحيات وتقدير رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية اية الله إبراهيم رئيسي لملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده.