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السبت 19 آب 2023 ساعة 07:37

18عملا مقاوما بينها 4 عمليات إطلاق نار بالضفة

18عملا مقاوما بينها 4 عمليات إطلاق نار بالضفة
وحسب مركز معلومات فلسطيني "معطى" تم رصد 18عملا مقاوما بالضفة، أبرزها 4 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوتين ناسفتين، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، و10 مواجهات في مناطق متفرقة.
 
وأطلق مقاومون النار صوب مستوطنة "شاكيد" وحاجز "دوتان" في جنين، واستهدفوا قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة في منطقة دوار الشهداء خلال اقتحام جنين.
 
واستهدف المقاومون قوات الاحتلال الإسرائيلي بالنار في حاجز "حوارة" جنوبي نابلس. وتصدى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين في بلدة قريوت بنابلس، ومخيم عين السلطان بأريحا.
 
واندلعت مواجهات في 10 نقاط، شهدتها مناطق رام الله وجنين وقلقيلية ونابلس وأريحا، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.
رقم : 1076620
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