الصفحة الرئيسية
0
السبت 19 آب 2023 ساعة 07:42

سرايا القدس توجه تحذيرات الى الكيان الصهيوني

سرايا القدس توجه تحذيرات الى الكيان الصهيوني
وأكدت الكتيبة أن معركة "بأس جنين" قد "ثبتت معادلات ردع واضحة في وجه الجيش الإسرائيلي وأن أي دخول لأرض جنين سيكلفهم ثمنا باهضا وكبيرا في جنودهم وآلياتهم وحتى طائراتهم".
 
وقالت "كتيبة جنين" في بيان إنها تحذر الكيان الصهيوني من ارتكاب أي حماقة، مؤكدة أن السلاح سيبقى جاهزا للتصدي لأي عدوان على جنين.
وأضافت: "نحن ومعنا كل أحرار المقاومة على استعداد للموت في سبيل التحرير".
 
وأوضحت في السياق أنها "لن تسمح بالمطلق لأي كان بأن يأخذ منهم سلاح المقاومة، أو أن يغير وجهته أو بوصلته"، مشددة على أن السلاح سيبقى موجها نحو صدر العدو.
 
كما قالت الكتيبة إن معركة "بأس جنين" البطولية ثبتت معادلة جديدة، وكسرت عنجهية الاحتلال الصهيوني.
 
وتابعت بالقول: "كنا ولا زلنا السيف المسلط على العدو وما زالت كتيبة جنين ومعها أحرار المقاومة على استعداد للموت في سبيل التحرير"، مشيرة إلى أنها صاحبة اليد العليا في كل مواجهة مع الجيش الصهيوني.
رقم : 1076624
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية تفضح "إسرائيل" بشروط التطبيع.. الوقائع والنتائج؟
السعودية تفضح "إسرائيل" بشروط التطبيع.. الوقائع والنتائج؟
العلاقات الإيرانية السعودية.. مصلحة عربية وإسلامية
العلاقات الإيرانية السعودية.. مصلحة عربية وإسلامية
19 آب 2023
قاليباف: اميركا تعرضت للاذلال في المنطقة رغم كل ما تملكه من قدرات
قاليباف: اميركا تعرضت للاذلال في المنطقة رغم كل ما تملكه من قدرات
19 آب 2023
ولي العهد السعودي: نظرتنا الى العلاقات مع ايران استراتيجية
ولي العهد السعودي: نظرتنا الى العلاقات مع ايران استراتيجية
18 آب 2023
رئيسي: لولا حرس الثورة الاسلامية لكان
رئيسي: لولا حرس الثورة الاسلامية لكان 'داعش' سيطر على أوروبا
18 آب 2023
كيف تقرأ زيارة وزير الخارجية الإيراني للسعودية بهذا التوقيت؟
كيف تقرأ زيارة وزير الخارجية الإيراني للسعودية بهذا التوقيت؟
18 آب 2023
العراق على أتم الاستعداد لزيارة الأربعين
العراق على أتم الاستعداد لزيارة الأربعين
18 آب 2023
تصريحات يمنية شديدة اللهجة..الحسابات الخاطئة للوضع في اليمن ستكلف تحالف العدوان الكثير؟
تصريحات يمنية شديدة اللهجة..الحسابات الخاطئة للوضع في اليمن ستكلف تحالف العدوان الكثير؟
17 آب 2023
قائد الثورة الاسلامية يستقبل قادة الحرس الثوري
قائد الثورة الاسلامية يستقبل قادة الحرس الثوري
17 آب 2023
مجلس الأمن الدولي يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مرقد "شاهجراغ" في شيراز
مجلس الأمن الدولي يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مرقد "شاهجراغ" في شيراز
17 آب 2023
هل كان تكثيف هجمات الطائرات دون طيار الأوكرانية مؤلماً لروسيا؟
هل كان تكثيف هجمات الطائرات دون طيار الأوكرانية مؤلماً لروسيا؟
17 آب 2023
الشهيد قاسم سليماني.. مهندس التقارب الإيراني السعودي
الشهيد قاسم سليماني.. مهندس التقارب الإيراني السعودي
16 آب 2023
أمريكا ومصطلح ‘‘السكان الأصليين‘‘ في تونس.. ما الذي كشفه؟
أمريكا ومصطلح ‘‘السكان الأصليين‘‘ في تونس.. ما الذي كشفه؟
16 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية تفضح "إسرائيل" بشروط التطبيع.. الوقائع والنتائج؟
العراق على أتم الاستعداد لزيارة الأربعين
هل كان تكثيف هجمات الطائرات دون طيار الأوكرانية مؤلماً لروسيا؟
الشهيد قاسم سليماني.. مهندس التقارب الإيراني السعودي