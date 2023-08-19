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السبت 19 آب 2023 ساعة 07:43

إعلام لبناني: حزب الله يلقي القبض على خلية إرهابية

إعلام لبناني: حزب الله يلقي القبض على خلية إرهابية
وأوضحت المعلومات أنه" نجم عن المداهمة إصابات لمشتبه بهم من تنظيم إرهابي، ما أسفر عن مقتل شخص من المجموعة المشتبه بها بعدما رمى بنفسه من الشقة التي كان يقطنها في الطابق السابع، يدعى وسام مازن دلا سوري الجنسية مواليد عام 2000 من منطقة التل في ريف دمشق".
 
وبحسب ما أفادت قناة الجديد اللبنانية، "أن دلا هو المسؤول عن التفجير الذي حدث في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق بتاريخ 28 يوليو/تموز (ليلة 10 محرم)، وقد دخل خلسًة إلى لبنان واستقر عند أقاربه في منطقة حي السلم حيث جرت ملاحقته من وحدة الحماية في حزب الله خشيةً من قيامه بأي عمل أمني إرهابي".
 
وأشارت المعلومات أنه عند اكتشاف مكان إقامته رمى نفسه من الطابق السابع، وتم نقله إلى مستشفى السان جورج حيث فارق الحياة متأثرا بجراحه".
 
ولفتت المعلومات الأولية إلى "أن وحدة الحماية اعتقلت 4 عناصر من التنظيم كانوا يحضرّون للقيام بعمليات انتحارية".
رقم : 1076625
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