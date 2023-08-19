عبداللهيان: ولي العهد السعودي يقبل الدعوة لزيارة طهران

واكد وزير الخارجية الإيراني ، بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية ، عزم بلاده على تطوير العلاقات مع دول المنطقة والسعودية .



ووصل عبد اللهيان الخميس إلى الرياض، في زيارة تلبية لدعوة من نظيره السعودي فيصل بن فرحان، حيث جرت محادثات بين الطرفين ومن ثم عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا.



وخلال اللقاء بين محمد بن سلمان وعبداللهيان في السعودية، أكد ولي عهد السعودية على دعوة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لزيارة السعودية، واعتبر أن اللقاء بين قادة البلدين أمر في غاية الأهمية.



وقال :" هذه اللقاءات ستكون لها آثار كبيرة على تطوير وتعميق العلاقات الثنائية والعلاقات متعددة الأطراف".



وتعد زيارة أمير عبد اللهيان إلى السعودية الأولى من نوعها بعد اتفاق البلدين في بكين.