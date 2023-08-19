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السبت 19 آب 2023 ساعة 09:13
السيد نصرالله يستقبل مساعد وزير الخارجية الايراني
وجرى في اللقاء إستعراض آخر المستجدات والتطورات في لبنان والمنطقة والاتصالات السياسية الجارية إقليمياً.
رقم :
1076644
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