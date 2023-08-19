السيد نصرالله يستقبل ‏مساعد وزير الخارجية الايراني

استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله السيد، مهدي شوشتري ‏مساعد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران بحضور السفير الإيراني في ‏بيروت السيد مجتبى أماني.