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السبت 19 آب 2023 ساعة 09:14

محافظ خوزستان: معبر جذابة جاهز لاستقبال زوار الاربعين

محافظ خوزستان: معبر جذابة جاهز لاستقبال زوار الاربعين
وقال محافظ خوزستان في مراسم بدء خدمة الأجهزة والمواكب الخدمية في معبر جذابة : لحسن الحظ تم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لخدمة زوار الأربعين الحسيني في معبر جذابة الحدودي.
 
واضاف حسيني: إن خدمة زوار الأربعين الحسيني ستستمر حتى نهاية صفر في معبري حذابة وشلمجة، وتم اتخاذ الترتيبات لعودة الزوار.
 
وتابع محافظ خوزستان: بذلت جهود هذا العام في معبر جذابة لجعل طريق زوار سيد الشهداء (ع) نفس طريق المواكب.
 
واضاف حسيني: نطلب من عموم الزوار والخدام على الطرق المؤدية إلى حدود خوزستان الإبلاغ عن أي مشاكل على الطريق حتى نتمكن من حلها في أسرع وقت.
رقم : 1076645
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