محافظ خوزستان: معبر جذابة جاهز لاستقبال زوار الاربعين

وقال محافظ خوزستان في مراسم بدء خدمة الأجهزة والمواكب الخدمية في معبر جذابة : لحسن الحظ تم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لخدمة زوار الأربعين الحسيني في معبر جذابة الحدودي.

واضاف حسيني: إن خدمة زوار الأربعين الحسيني ستستمر حتى نهاية صفر في معبري حذابة وشلمجة، وتم اتخاذ الترتيبات لعودة الزوار.

وتابع محافظ خوزستان: بذلت جهود هذا العام في معبر جذابة لجعل طريق زوار سيد الشهداء (ع) نفس طريق المواكب.

واضاف حسيني: نطلب من عموم الزوار والخدام على الطرق المؤدية إلى حدود خوزستان الإبلاغ عن أي مشاكل على الطريق حتى نتمكن من حلها في أسرع وقت.