بدء دخول زوار الأربعين الباكستانيين الى ايران عبر معبر ميرجاوة

وقال مصطفى أحمدي مقدم في تصريح صحفي يوم الجمعة: منذ صباح أمس (الخميس)، بدأ وصول زوار اربعينية ابي عبدالله الحسين (ع) الباكستانيين الى البلاد عبر معبر ميرجاوة الحدودي ، ولغاية الآن دخل أكثر من 1600 شخص منهم إلى ايران.

وأضاف مدير شبكة الصحة والعلاج والمسؤول الميداني للاربعين بجامعة زاهدان للعلوم الطبية: ان هؤلاء الزوار الذين قدموا بشكل أساسي من الولايات القريبة من الحدود الإيرانية، خضعوا لنظام المراقبة الصحية عند وصولهم.

وقال هذا المسؤول: إن فحص المسافرين والزوار من حيث الأمراض مثل الملاريا والتور وحمى الضنك والأمراض المعدية الأخرى يتم تنفيذه كبرنامج روتيني على مدار العام في معبر ميرجاوة الحدودي ، والذي يستمر بتركيز أكبر خلال أيام زيارة الأربعين.

وقال: من المتوقع أن يزداد وصول الزوار هذا العام وسنستضيف المزيد منهم عند نقطة الصفر الحدودية.