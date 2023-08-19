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السبت 19 آب 2023 ساعة 09:14

بدء دخول زوار الأربعين الباكستانيين الى ايران عبر معبر ميرجاوة

بدء دخول زوار الأربعين الباكستانيين الى ايران عبر معبر ميرجاوة
وقال مصطفى أحمدي مقدم في تصريح صحفي يوم الجمعة: منذ صباح أمس (الخميس)، بدأ وصول زوار اربعينية ابي عبدالله الحسين (ع) الباكستانيين الى البلاد عبر معبر ميرجاوة الحدودي ، ولغاية الآن دخل أكثر من 1600 شخص منهم إلى ايران.
 
وأضاف مدير شبكة الصحة والعلاج والمسؤول الميداني للاربعين بجامعة زاهدان للعلوم الطبية: ان هؤلاء الزوار الذين قدموا بشكل أساسي من الولايات القريبة من الحدود الإيرانية، خضعوا لنظام المراقبة الصحية عند وصولهم.
 
وقال هذا المسؤول: إن فحص المسافرين والزوار من حيث الأمراض مثل الملاريا والتور وحمى الضنك والأمراض المعدية الأخرى يتم تنفيذه كبرنامج روتيني على مدار العام في معبر ميرجاوة الحدودي ، والذي يستمر بتركيز أكبر خلال أيام زيارة الأربعين.
 
وقال: من المتوقع أن يزداد وصول الزوار هذا العام وسنستضيف المزيد منهم عند نقطة الصفر الحدودية.
رقم : 1076646
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