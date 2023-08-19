موسكو: تزويد كييف بمقاتلات “إف-16” كركوب قطار سريع بلا مكابح

وأضاف أناتولي “في ظل الخسائر الفادحة التي يتكبدها الجيش الأوكراني وفشل هجومه المضاد يسعى الغرب لاتخاذ قرارات متسرعة وخطرة. من الواضح أن ذلك لن يثني العقول المدبرة للمغامرات الدموية كخطوتهم الأخيرة المتمثلة في التحضير لتزويد كييف بمقاتلات “إف-16″، كمن يندفع بقطار من دون مكابح بأقصى سرعته”.

وأشار إلى أن “البيت الأبيض دفع نفسه إلى طريق مسدود ويتخذ المزيد والمزيد من القرارات المجنونة للخروج من هذا المأزق”.

ولفت إلى أنه على خلفية فشل الهجوم الأوكراني المضاد، أصبحت المساعدات العسكرية لأوكرانيا أقل شعبية في المجتمع الأمريكي.

وأعلن البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتسلم المقاتلات من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين عليها.

وأكدت الدنمارك يوم أمس حصولها على إذن من الولايات المتحدة بتزويد كييف بطائرات “إف-16″، بعد الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين عليها.