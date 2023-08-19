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السبت 19 آب 2023 ساعة 11:50

تعاون سعودي كازاخستاني في مجالات البيئة والمياه والزراعة

تعاون سعودي كازاخستاني في مجالات البيئة والمياه والزراعة
جاء ذلك خلال لقائه أمس بالعاصمة أستانا، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي الذي يزور كازاخستان على رأس وفد رفيع المستوى لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز أطر التعاون المشترك، والاطلاع على أبرز وأهم الفرص المتاحة في مجالات البيئة والمياه والزراعة بين البلدين.

ونقل الوزير الفضلي، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وتمنياتهما له ولشعب جمهورية كازاخستان بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله رئيس جمهورية كازاخستان تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد ولحكومة وشعب المملكة.

كما التقى الوزير الفضلي على هامش زيارته لجمهورية كازاخستان، نظراءه وزير الزراعة يربول كاراشوكييف، ووزيرة البيئة والموارد الطبيعية زليفة سليمينوفا، ومدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يرلان بيدوليت وعددا من الشركات المتخصصة في الأمن الغذائي.

وجرى خلال هذه اللقاءات بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات عمل قطاعات الوزارة وسبل تعزيزها، وفرص تعزيز التكامل والتبادل التجاري للمنتجات الزراعية، ومجالات البيئة والمياه والأمن الغذائي.
رقم : 1076674
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