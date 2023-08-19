لبنان: ذبيان حذَّر من عودة مسلسل الارهاب

ونوّه بـ"يقظة المقاومة وأجهزتها الأمنية والعسكرية التي تثبت أنها تشكل إلى جانب الجيش اللبناني العين الساهرة على أمن وأمان اللبنانيين"، داعيًا إلى "الحذر من عودة مسلسل الارهاب إلى لبنان، لا سيما بعد أن شهدنا سلسلة تفجيرات في سورية، ما يعتبر مؤشرًا على منسوب الخطر الأمني".



كما دعا ذبيان "القوى السياسية إلى استدراك خطورة المرحلة التي باتت تنبىء بعودة الخطر الأمني بظل الفراغ القائم، ما يحتِّم على الجميع الشعور بالمسؤولية والتلاقي للخروج من دوامة الفراغ السياسي القاتل والذي يشكل فرصة ملائمة لادخال لبنان مجددًا في دوامة الخطر الأمني".