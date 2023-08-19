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السبت 19 آب 2023 ساعة 12:51
الحرس الثوري الايراني: نفرض سيطرتنا على الخليج الفارسي
وقال تنغسيري "في إحدى العمليات السابقة توجّهت قطعنا البحرية نحو حاملة طائرات أميركية في المياه الخليجية وأجبرتها على الانسحاب".
وأضاف "دول "الناتو" أيضاً باتت تلتزم بقوانين إيران وتأخذ تحذيرات حرس الثورة بعين الاعتبار.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1076682
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