الحرس الثوري الايراني: نفرض سيطرتنا على الخليج الفارسي

إيران (إسلام تايمز) - أعلن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الايراني، علي رضا تنغسيري، اليوم السبت، أن بحرية الحرس الثوري تفرض سيطرتها على الخليج الفارسي وحاملات الطائرات والمروحيات الأميركية باتت تلتزم بقوانيننا عند مرورها من مضيق هرمز.