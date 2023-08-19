مسؤول إيراني يبحث مع نصرالله التطورات في المنطقة

وبحسب بيان للحزب وصل الأناضول نسخة منه، فإن السيد نصرالله “استعرض مع المسؤول الإيراني آخر المستجدات والتطورات في لبنان والمنطقة والاتصالات السياسية الجارية إقليميا”، دون تفاصيل أكثر.



وبدأت زيارة شوشتري إلى لبنان الجمعة، بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري في وقت قام به وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان إلى السعودية.



والجمعة، التقى عبد اللهيان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث “استعرض الجانبان العلاقات بين المملكة وإيران والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها”، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.