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السبت 19 آب 2023 ساعة 12:59

صحيفة: الجيش الأمريكي يستعد لمعركة عند الحدود السورية – العراقية

صحيفة: الجيش الأمريكي يستعد لمعركة عند الحدود السورية – العراقية
وأشارت المصادر، بينها قيادي في فصيل يتمركز شمال غربي العراق، إلى أن واشنطن تخطط “لتنظيف المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، وستنفذ هجمات ضد مجموعات مسلحة من جنسيات مختلفة، موالية لإيران”.

وأضافت أن المعلومات المتاحة حتى الآن تشير إلى أن “الأميركيين سيحاولون أيضاً قطع طريق الإمدادات الإيرانية نحو سوريا ولبنان، عبر الأراضي العراقية”.

ونقلت الصحيفة عن القيادي في الفصيل العراقي، قوله إن “الفصائل المسلحة ترجح أن يكون الهدف الاستراتيجي من العملية تغيير قواعد الاشتباك مع الروس في سوريا”.

وأردف: “ما نملكه الآن مجرد تكهنات، بناء على معلومات شحيحة، فالأميركيون لا يشاركون بغداد الكثير عن عملياتهم”.

من جهة أخرى، التزمت فصائل المقاومة الإسلامية التهدئة الإعلامية بشأن التحركات الأميركية، بينما ذكرت مصادر أن “الفصائل المسلحة حصلت على تعليمات بضبط النفس، وعدم الانجرار إلى معركة لا معنى لها”، وفق ما نقلت الصحيفة.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر العسكري بين القوات الروسية والقوات الأمريكية في سوريا، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين، بخرق البروتوكولات، في وقت تحدثت فيه وسائل إعلامية عن حلف ثلاثي بين النظام وإيران وروسيا، لطرد القوات الأمريكية من سوريا.
رقم : 1076686
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