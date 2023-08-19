طلبات شراء غربية لمعدّات إيران الدفاعية

وفي الملتقى الـ24 للمجمع الأعلى لقادة ومسؤولي حرس الثورة الإسلامية، أشار حاجي زادة إلى قوّة الصواريخ والطائرات المسيّرة للحرس الثوري، وأكد: "نحن نحاول تحسين قوّتنا الصاروخيّة والطائرات المسيّرة قدر الإمكان"، مشيرًا إلى أنّ "في يوم من الأيام كان العدو في موقع هجومي وكنا قلقين بشأن الدفاع، لكننا اليوم في موقع الهجوم وأعداؤنا یریدون استكمال شبكة دفاعهم".



وصرّح حاجي زادة "اليوم الغرب بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها، يعمل كسيف ذي حدين وينوي ضرب اقتصادنا. ومن هذا المنطلق، يجب أن نحاول حل المشاكل الاقتصادية".



وتابع "أعداؤنا يريدون ضرب إيران الإسلاميّة بتحشید كل إمكانیاتهم وقدراتهم، وسيكون الحرس الثوري الإيراني مساعدًا وداعمًا للحكومة ضد هجمات الأعداء وإحباط مؤامراتهم في ظل هذه الظروف".