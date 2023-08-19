وزير الأمن الإيراني: اعتقال آخر إرهابي على صلة بهجوم شيراز الإرهابي

وقال وزير الأمن الإيراني في تصريح للصحفيين، إن وزارة الأمن نشرت آخر المعلومات حول حادثة شاهجراغ، منوها إلى اعتقال آخر هؤلاء الإرهابيين في إيران.



وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية قالت يوم أمس، إنه "تم القاء القبض على 27 تكفيرياً أجنبياً من جنسيات مختلفة بعد تنفيذ عملية استهداف مرقد أحمد بن موسى الكاظم العام الماضي".

وأشارت إلى أن "منفذ هجوم شيراز الأخير يحمل الجنسية الطاجيكية وانضم الى "داعش" عبر موقع "تلغرام".

وتابعت أن "الارهابي، سافر الى تركيا وباكستان ثم تلقى تدريبات في ولاية بدخشان الأفغانية، ودخل ايران بطريقة غير شرعية ثم نفذ عمليته الإرهابية".