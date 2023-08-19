"حماس": مخططات الاحتلال لاجتثاث المقاومة وتهويد القدس ستفشل

فلسطين (اسلام تايمز) - زفّت حركة "حماس" الفلسطينية الشهيد المجاهد محمد أبو عصب الذي ارتقى متأثرًا بجراحه التي أصيب بها بنيران الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة، الثلاثاء الماضي.