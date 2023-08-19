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السبت 19 آب 2023 ساعة 16:18

عودة الحياة لطبيعتها في طرابلس بعد الاشتباكات الأخيرة

عودة الحياة لطبيعتها في طرابلس بعد الاشتباكات الأخيرة
ونقلت وكالة الأنباء الليبية بياناً لشركة الخدمات العامة في طرابلس، أكدت الشركة فيه فتح الطرق ورجوع الحياة لطبيعتها في جميع أماكن الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس أخيرا.
 
وفي وقت سابق، التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، مع أعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربع (مدن جنوب طرابلس)، بعد اشتباكات خلفت 55 قتيلا.
 
وتوصل الدبيبة لاتفاق مع الأعيان على "تضافر الجهود الاجتماعية والأمنية، والعمل بشكل موحد، لإنهاء تداعيات الاشتباكات الماضية، وضمان عدم تكرارها، ومنع الحروب أيّا كانت أطرافها وأسبابها"، بحسب بيان نشرته منصة "حكومتنا"، ونقلته "بوابة الوسط" الليبية.
 
وأعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خلال الاجتماع، على رفضه عودة الاقتتال، مشيرا إلى أن الوطن لا يحتمل أي تصرفات غير مسؤولة"، ومشددا على أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية كافة، لفرض الأمن وضمان استتبابه.
رقم : 1076708
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