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السبت 19 آب 2023 ساعة 17:56

العميد قاآني: الكيان الصهيوني على وشك الأفول والانهيار

العميد قاآني: الكيان الصهيوني على وشك الأفول والانهيار
وفي حديثه في الجمعية العليا الرابعة والعشرين لقادة الحرس ومسؤوليه، أشار العميد اسماعيل قاآني الى ميزات هذه المؤسسة الثورية في الدفاع عن مظلومي العالم ومحروميه: وقال: الذين يفكرون بالمظلومين هم في ذروة المستوى المعنوي، وحرس الثورة الاسلامية يتمتع بهكذا ميزة.

كما أشار قائد قوة القدس الى ميزات وخصائص الشهيد سليماني باعتباره نموذجا وأسوة نورانية للجميع، وقال: ان الشهيد سليماني من لم يكن فردا، بل كان مدرسة ونهجا نورانيا، لم يكن الاعداء قادرون على تحمله. ان ان الشهيد سليماني كان نموذجا بارزا للسلوك الانساني خارج الحدود، وقد ظهرت اجراءاته وممارساته المعنوية بشكل واسع في جبهة المقاومة.

وأضاف: كان الشهيد سليماني الرجل الاول ضد الارهاب في المنطقة والعالم، وقد تم اغتياله على يد الدولة ورئيسها الاكثر إرهابا في العالم. لقد كان الشهيد سليماني ثقافة اصيلة، لم يكن الاعداء يتحملونه. ولقد اغتال العدو الشهيد سليماني، ولكنه لم يكن يدرك ان الشهيد سليماني أكثر خطرا عليه من القائد سليماني عندما كان حيا.

وأشار العميد قاآني الى أفول الكيان الصهيوني في المنطقة، وقال: ان محور المقاومة لديه اليوم اليد العليا مقارنة بالكيان الصهيوني. فقد تمكن محور المقاومة مؤخرا وفي محور حزب الله، ان يستعيد حقه في الغاز من الكيان المحتل للقدس، وهذا الامر لم يكن ليتحقق الا بمقاومة حزب الله لبنان.

وتابع: لقد أنفقت أميركا 7 تريليونات دولار في العراق، ولكنها لم تحقق أي إنجاز سوى الذلة؛ واسرائيل الغاصبة كذلك اليوم تعيش في ظروف صعبة من الداخل والخارج. ففي الفترة الاخيرة تتواصل هجمات قوى المقاومة ضد الكيان الصهيوني في الضفة الغربية بمعدل 15 الى 30 هجوما يوميا.

وفي الختام، لفت العميد قاآني الى ضرورة ترويج ثقافة الايمان والجهاد والشهادة، وقال: لقد علمنا الاسلام أننا اذا استقمنا وصمدنا فإننا منتصرون، وفي الـ45 عاما الاخيرة، كلما طبقنا ثقافة المقاومة انتصرنا.
رقم : 1076725
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