الفصائل الفلسطينية تبارك عملية حوارة . . الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة

وقال الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع إن "عملية إطلاق النار البطولية في حوارة، نتاج وعد المقاومة الثابت والمستمر بالدفاع عن شعبنا والرد على جرائم الاحتلال وحماية المسجد الأقصى من خطر التقسيم والتهويد".

وأوضح القانوع في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن "ضربات المقاومة ستبقى متواصلة وممتدة لتطال جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه لتفشل مخطط حكومته الفاشية ببناء الهيكل الموهوم على أنقاض المسجد الأقصى".

وشدد على أن المقاومة الفلسطينية وأبطالها الثائرين "حطموا هيبة جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه"، مبيناً أن "الاغتيالات والاعتقالات والملاحقات لن تحد من ضرباتهم، بل ستظل موجهة ومسددة دفاعاً عن الأقصى".

من جانبها قالت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين (إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية) إن الاحتلال "لا يفهم إلا لغة القوة، وأن العدوان والإرهاب الإسرائيلي لا يقابل إلا بتصعيد المقاومة بكل أشكالها".

وأضافت الديمقراطية في بيان لها أن "شعبنا موحد في نضاله ضد الاحتلال والمستوطنين كما أكدته وحدة الساحات والجبهات ورسمه البرنامج الوطني المرحلي".

في حين قالت حركة "الجهاد الإسلامي" إن العملية جاءت رداً طبيعياً ومشروعاً على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، والتزاماً بعهد المقاومة في الانتقام لدماء الشهداء وتدنيس المقدسات".

وأضافت الحركة في بيان لها أن هذه "العملية المباركة التي نفذها أبطال شعبنا تؤكد مجدداً عزم مقاومتنا وقدرتها على ضرب العدو بكل قوة واقتدار، وتبعث برسالة التحدي أنه لا أمان ولا استقرار للاحتلال طالما استمر في جرائمه بحق أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

وأشار مصدر مطلع إلى أن العملية كما تقول الصحف الاسرائيلية وكما يقول الامن الاسرائيلي، قد تمت من قبل الشاب الفلسطيني الذي تقدم باتجاه مستوطنين، وتأكد اولا انهما مستوطنين، لان الفلسطينيين في مناطق عام 1948، يمرون من بلدة حوارة، وهم يمتلكون سيارات تحمل ذات الارقام، لذلك تقدم المقاوم الفلسطيني اولا بمسدس بعد أن تأكده من انهما مستوطنين، ثم اطلق النار عليهما بشكل مباشر وقتل الاثنين وغادر المكان واختفى مترجلا كما قالت وسائل الاعلام العبرية. ولفت الى أن العملية بحد ذاتها كانت جريئة لان فيها تحديد واضح للقتيلين، وانه كان يعلم اين سيطلق الرصاص، واكدت مصادر اسرائيلية على ان عملية اطلاق الرصاص كانت من مسافة صفر. وكان قد قتل مستوطنان في عملية اطلاق نار نفذها فلسطيني قرب حاجز حوارة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية. وقال جيش الاحتلال إن المنفذ تمكن من الانسحاب. فيما ذكر موقع 'والا' العبري نقلا عن مصدر أمني اسرائيلي قوله إن إطلاق النار كان دقيقا جدا. ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان المنفذ قد ترجل من سيارته وأطلق النار أم قام بذلك من داخل السيارة. وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال عمدت الى إغلاق منطقة الحادث.

وأفادت القناة /14/ العبرية، بوقوع عملية خطيرة في حوارة أدت لمقتل مستوطنين اثنين، جراء إطلاق النار عليهما.

وقالت مصادر عبرية بأنه تم "إطلاق نار نحو إسرائيليين عند مغسلة سيارات في حوارة من قبل سيارة عابرة فرت من مكان الحادث".