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السبت 19 آب 2023 ساعة 20:35

زیلینسکی یقوم بأول زيارة للسوید ويطلب مقاتلات جريبين!

زیلینسکی یقوم بأول زيارة للسوید ويطلب مقاتلات جريبين!
وزيارة زيلينسكي إلى السويد هي الأولى منذ بدأ الحرب في أوكرانيا في فبراير شباط 2022، وتأتي المحادثات حول الحصول على مقاتلات جريبين، التي يصفها زيلينسكي بأنها محادثات مبدئية، عقب موافقة الولايات المتحدة على إرسال الدنمارك وهولندا مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في إفادة صحفية مشتركة مع كريسترشون “ناقشنا اليوم بالتفصيل الخطوات المستقبلية المتعلقة بإمكانية فتح موضوع تسلم مقاتلات جريبين السويدية”، مضيفا أن المسألة ستكون موضع تركيز اجتماعاته مع مسؤولين سويديين آخرين.

وقالت حكومة السويد في يونيو حزيران إنها ستقدم لطيارين أوكرانيين فرصة اختبار طائرات جريبين المقاتلة من تصنيع شركة ساب السويدية، لكنها قالت أيضا إنها في حاجة إلى استخدام جميع طائراتها في الدفاع عن الأراضي السويدية.

وقال زيلينسكي أيضا اليوم السبت إن طيارين أوكرانيين بدأوا بالفعل التدريب على الطائرات.

ولم يذكر كريسترشون طائرات جريبين في تعليقاته، لكنه ندد بـ"هجوم صاروخي روسي على مدينة تشيرنيهيف" الأوكرانية أودى بحياة سبعة أشخاص وألحق إصابات بتسعين آخرين اليوم السبت.

وقال كريسترشون “يزيد ذلك فحسب من ضرورة أن ندعمكم”.

ووقعت أوكرانيا والسويد أيضا اتفاقا سيشهد بدء أوكرانيا تصنيع مركبات (سي.في90) القتالية السويدية.
رقم : 1076746
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