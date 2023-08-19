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السبت 19 آب 2023 ساعة 20:43

المحتجون في لحج اليمنية يحرقون الإطارات بسبب بانهيار الأوضاع المعيشية

المحتجون في لحج اليمنية يحرقون الإطارات بسبب بانهيار الأوضاع المعيشية
وبحسب مصدر في اليمن فان الاحتجاجات الشعبية اندلعت في مناطق عدة في محافظة لحج تنديداً باستمرار تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار العملة المحلية وغلاء الأسعار وانقطاع التيار الكهربائي.
 
وأغلق المحتجون عدد من الشوارع والطرق الرئيسية وأشعلوا إطارات السيارات أمام مكتب محافظ محافظة لحج التابع لحكومة المرتزقة.
 
كما هتفوا بشعارات تندد بتحالف العدوان ومطالبته بالرحيل من اليمن كما نددو بقيادة المرتزقة المتمثل بمجلس العليمي وحكومة معين.
 
هذا وتشهد لحج استمرار انقطاع التيار الكهربائي لمدة خمسة أيام متواصلة في ظل موجة الحر الشديدة وعدم إيجاد أدنى حلول من قبل حكومة المرتزقة كما تشهد تلك المناطق بشكل عام ارتفاع حاد بغلاء الأسعار واستمرار تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وغياب الخدمات بشكل تام وفي مقدمتها الكهرباء والمياه.
رقم : 1076748
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