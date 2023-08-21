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الاثنين 21 آب 2023 ساعة 08:06

الطيران الروسي يدمر مقرا ارهابيا في غارات ليلية غربي إدلب

الطيران الروسي يدمر مقرا ارهابيا في غارات ليلية غربي إدلب
وقال مصدر ميداني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" إن "طائرات الاستطلاع الروسية رصدت عدة آليات تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، قامت ليلا بنقل معدات عسكرية وصناديق يعتقد أنها تحوي على طائرات مسيرة، من أحد مستودعاتها في مدينة (سرمدا) الحدودية مع تركيا، نحو محيط مدينة إدلب من الجهة الغربية".

وتابع المصدر، أن "طيران الاستطلاع الروسي حدد الإحداثيات بشكل دقيق وتم التعامل معها عبر 3 غارات من الطيران الحربي ما أدى لتدمير المقر المستهدف بالكامل".

وكشف المصدر أن "المعلومات الأولية تشير إلى مقتل 6 مسلحين على الأقل، وإصابة آخرين معظمهم من جنسيات "الصينية-وشيشانية" بالإضافة إلى تدمير 3 سيارات".

وأوضح المصدر، أن "المقر المستهدف حديث الإنشاء، وقد قام مسلحو "النصرة" بإشادته مؤخرا ضمن الأراضي الزراعية غرب مدينة إدلب بالقرب من "تل الرمان" للاستفادة من الكثافة الخضراء والأشجار التي تغطي مزارع المنطقة بهدف الاحتماء من الضربات الجوية، إلا أن المعلومات الاستخباراتية وتكثيف عمليات الاستطلاع الجوي، كانت كفيلة بكشف المقر والتعامل معه بدقة متناهية"
رقم : 1077046
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