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الاثنين 21 آب 2023 ساعة 08:28

البعثة الأممية في السودان تؤشر تزايدا لمستوى العنف جنوب وغرب "كردفان" وتطالب بالعودة للحوار

البعثة الأممية في السودان تؤشر تزايدا لمستوى العنف جنوب وغرب "كردفان" وتطالب بالعودة للحوار
وقالت البعثة في بيان لها تابعه موقع "العهد" "تشير التقارير إلى أنّ أجزاء من كادوقلي تعرّضت للقصف، وتبع ذلك اشتباكات مسلّحة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) والقوات المسلحة السودانية ما أدى إلى نزوح السكان المحليين وإصابات في أوساط المدنيين".

وأشارت إلى أن "مدينة الفولة تشهد حالة اضطراب منذ 16 أغسطس بسبب تصاعد حدة القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، عرّضت المكاتب الحكومية والمصارف وكذلك مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية للنهب".

وقال الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس، إن "ولايتي كردفان تمكنتا من تفادي المواجهات العسكرية واسعة النطاق في الأماكن المأهولة بالسكان خلال الأشهر الماضية".

وأضاف "يجب أن تتوقف كلّ الأعمال العسكرية وعمليات التعبئة فوراً لرفع المعاناة عن السكان المتأثرين، وينبغي على الأطراف المتحاربة أن تعود للحوار لتسوية خلافاتها".

ودعت "جميع الأطراف العسكرية للامتناع عن الأفعال التي يمكن أن تسبّب المزيد من النزاع المسلح، وضمان حماية السكان المدنيين والبنى التحتية".
 
رقم : 1077052
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