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الاثنين 21 آب 2023 ساعة 08:59

رئيس الجمهورية يزور مدينة قم

رئيس الجمهورية يزور مدينة قم
وسيلقي آية الله رئيسي كلمة في "الملتقى الوطني الأول لتكريم نشطاء المساجد" و"الملتقى الخامس عشر لتكريم أدب الجهاد والمقاومة" الذي سيقام قبل ظهر اليوم في مسجد جمكران بإزاحة الستار عن تقريظ قائد الثورة الاسلامية على كتابين حول موضوع الشهيد الشامخ والمدافع عن المراقد المقدسة مصطفى صدر زاده، بحضور حوالي 3000 شخص من الخدام والمعنيين النموذجيين بالمساجد في جميع أنحاء البلاد ومسؤولين مدنيين وعسكريين.
 
وخلال هذه الزيارة التي يرافقه فيها عدد من الوزراء، التقى رئيس الجمهورية، المرجع آية الله حسين نوري همداني وسيلتقي عددا من العلماء الاخرين ايضا.
رقم : 1077061
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