الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 21 آب 2023 ساعة 08:59

ترامب يؤكد عدم مشاركته في مناظرات الحزب الجمهوري ويكشف السبب

ترامب يؤكد عدم مشاركته في مناظرات الحزب الجمهوري ويكشف السبب
واعتبر ترامب في رسالة على منصته “تروث سوشيال”، أن الأمريكيين يعرفونه جيدا وأنه ليست هناك حاجة إلى مواجهة علنية مع أي من منافسيه في السباق إلى البيت الأبيض.

كما أشاد بما وصفه بأنه سجل ناجح جدا حققه عندما شغل منصب الرئيس، كاتبا بأحرف كبيرة “لذلك فأنا لن أشارك في المناظرات!”.

يذكر أن نتائج استطلاع للرأي في الولايات المتحدة، أظهرت أن 62% من الجمهوريين يريدون أن يمثلهم ترامب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار الاستطلاع الذي أجرته شبكة CBS بالشراكة مع مؤسسة YouGov، إلى أنه بالرغم من الصعوبات القانونية التي يواجهها ترامب، إلا أنه يتقدم على منافسيه عدة مرات في التصنيفات الشعبية بين الناخبين الجمهوريين، الذين سيحددون من سيمثل حزبهم خلال الانتخابات الرئاسية عام 2024.
رقم : 1077062
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: الجمهورية الإسلامية باتت اليوم أقوى من أي وقت مضى
رئيسي: الجمهورية الإسلامية باتت اليوم أقوى من أي وقت مضى
رئيس الجمهورية يزور مدينة قم
رئيس الجمهورية يزور مدينة قم
21 آب 2023
المقاومة والردع هما الحاميان للمصالح الوطنية اللبنانية
المقاومة والردع هما الحاميان للمصالح الوطنية اللبنانية
21 آب 2023
وجود أمريكي مكثف في باب المندب... وصنعاء تعتبر ذلك عملا عدائياً
وجود أمريكي مكثف في باب المندب... وصنعاء تعتبر ذلك عملا عدائياً
21 آب 2023
إيران والسعودية... ما أسباب اتخاذ النهج الجديد؟
إيران والسعودية... ما أسباب اتخاذ النهج الجديد؟
21 آب 2023
العميد قاآني: الكيان الصهيوني على وشك الأفول والانهيار
العميد قاآني: الكيان الصهيوني على وشك الأفول والانهيار
19 آب 2023
ما الاهداف غير المعلنة من زيارة المبعوث الأمريكي لليمن إلى منطقة الخليج الفارسی؟
ما الاهداف غير المعلنة من زيارة المبعوث الأمريكي لليمن إلى منطقة الخليج الفارسی؟
19 آب 2023
السعودية تفضح "إسرائيل" بشروط التطبيع.. الوقائع والنتائج؟
السعودية تفضح "إسرائيل" بشروط التطبيع.. الوقائع والنتائج؟
19 آب 2023
العلاقات الإيرانية السعودية.. مصلحة عربية وإسلامية
العلاقات الإيرانية السعودية.. مصلحة عربية وإسلامية
19 آب 2023
قاليباف: اميركا تعرضت للاذلال في المنطقة رغم كل ما تملكه من قدرات
قاليباف: اميركا تعرضت للاذلال في المنطقة رغم كل ما تملكه من قدرات
19 آب 2023
ولي العهد السعودي: نظرتنا الى العلاقات مع ايران استراتيجية
ولي العهد السعودي: نظرتنا الى العلاقات مع ايران استراتيجية
18 آب 2023
رئيسي: لولا حرس الثورة الاسلامية لكان
رئيسي: لولا حرس الثورة الاسلامية لكان 'داعش' سيطر على أوروبا
18 آب 2023
كيف تقرأ زيارة وزير الخارجية الإيراني للسعودية بهذا التوقيت؟
كيف تقرأ زيارة وزير الخارجية الإيراني للسعودية بهذا التوقيت؟
18 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المقاومة والردع هما الحاميان للمصالح الوطنية اللبنانية
وجود أمريكي مكثف في باب المندب... وصنعاء تعتبر ذلك عملا عدائياً
إيران والسعودية... ما أسباب اتخاذ النهج الجديد؟
السعودية تفضح "إسرائيل" بشروط التطبيع.. الوقائع والنتائج؟