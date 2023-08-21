الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 21 آب 2023 ساعة 09:30

اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة و”عقربا” محاصرة لليوم الثاني

اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة و”عقربا” محاصرة لليوم الثاني
تواصل قوات الاحتلال حملة المداهمات في بلدة عقربا جنوب شرق نابلس لليوم الثاني على التوالي، وتخللها اقتحام منازل ومساجد ومحال تجارية وتفتيشها.

وأشارت مصادر محلية إلى أن عملية جيش الاحتلال في عقربا تستهدف الوصول إلى منفذ عملية حوارة يوم السبت الماضي والتي أدت إلى مقتل مستوطنين.

واقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال الحي الجنوبي بمدينة طولكرم، ودفعت بتعزيزات عسكرية للمنطقة ، واستهدف الاقتحام منزل الأسير المحرر الشاب يحيى صادق القاروط رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت السابق، والذي جرى اعتقاله.

بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال قرية مراح رباح شرق المدينة، واعتقلت خمسة مواطنين من عائلة واحدة.

وبينت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر خليل قاسم الشيخ وأنور أحمد الشيخ ومهدي طه الشيخ ومراد محمود الشيخ وأحمد علي الشيخ، بعد اقتحام منازلهم في قرية مراح رباح.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة العبيدية شرق بيت لحم، واعتقلت الأسير المحرر قتيبة خليفة عقب اقتحام منزله حيث اندلعت الليلة الماضية مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وتعرضت لوابل من الحجارة استهدف الآليات العسكرية.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد الجعبة عقب مداهمة منزله خلال اقتحام مدينة الخليل.

وأطلق مقاومون فجر اليوم النار حاجز تياسير العسكري الإسرائيلي شرق طوباس، بينما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في حي كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وتصدى مواطنون في نابلس لمحاولة مستوطنين إحراق منزل لعائلة صوفان في قرية بورين جنوب المدينة.
وفيما يلي اسماء المعتقلين وفقا لما تم تنشره :

١. الطالب في جامعة بيرزيت يحيى القاروط- طولكرم

٢. خليل قاسم الشيخ- مراح رباح جنوب بيت لحم

٣. أنور أحمد الشيخ- مراح رباح

٤. مهدي طه الشيخ- مراح رباح

٥. مراد محمود الشيخ- مراح رباح

٦. أحمد علي الشيخ- مراح رباح

٧. أحمد الجعبة- الخليل
٨. المحرر محمود موسى خليفة- العبيدية شرق بيت لحم

٩. إسماعيل صافي- كفر عقب شمال القدس

١٠. يونس أبو شريف- كفر عقب
رقم : 1077065
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: الجمهورية الإسلامية باتت اليوم أقوى من أي وقت مضى
رئيسي: الجمهورية الإسلامية باتت اليوم أقوى من أي وقت مضى
رئيس الجمهورية يزور مدينة قم
رئيس الجمهورية يزور مدينة قم
21 آب 2023
المقاومة والردع هما الحاميان للمصالح الوطنية اللبنانية
المقاومة والردع هما الحاميان للمصالح الوطنية اللبنانية
21 آب 2023
وجود أمريكي مكثف في باب المندب... وصنعاء تعتبر ذلك عملا عدائياً
وجود أمريكي مكثف في باب المندب... وصنعاء تعتبر ذلك عملا عدائياً
21 آب 2023
إيران والسعودية... ما أسباب اتخاذ النهج الجديد؟
إيران والسعودية... ما أسباب اتخاذ النهج الجديد؟
21 آب 2023
العميد قاآني: الكيان الصهيوني على وشك الأفول والانهيار
العميد قاآني: الكيان الصهيوني على وشك الأفول والانهيار
19 آب 2023
ما الاهداف غير المعلنة من زيارة المبعوث الأمريكي لليمن إلى منطقة الخليج الفارسی؟
ما الاهداف غير المعلنة من زيارة المبعوث الأمريكي لليمن إلى منطقة الخليج الفارسی؟
19 آب 2023
السعودية تفضح "إسرائيل" بشروط التطبيع.. الوقائع والنتائج؟
السعودية تفضح "إسرائيل" بشروط التطبيع.. الوقائع والنتائج؟
19 آب 2023
العلاقات الإيرانية السعودية.. مصلحة عربية وإسلامية
العلاقات الإيرانية السعودية.. مصلحة عربية وإسلامية
19 آب 2023
قاليباف: اميركا تعرضت للاذلال في المنطقة رغم كل ما تملكه من قدرات
قاليباف: اميركا تعرضت للاذلال في المنطقة رغم كل ما تملكه من قدرات
19 آب 2023
ولي العهد السعودي: نظرتنا الى العلاقات مع ايران استراتيجية
ولي العهد السعودي: نظرتنا الى العلاقات مع ايران استراتيجية
18 آب 2023
رئيسي: لولا حرس الثورة الاسلامية لكان
رئيسي: لولا حرس الثورة الاسلامية لكان 'داعش' سيطر على أوروبا
18 آب 2023
كيف تقرأ زيارة وزير الخارجية الإيراني للسعودية بهذا التوقيت؟
كيف تقرأ زيارة وزير الخارجية الإيراني للسعودية بهذا التوقيت؟
18 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المقاومة والردع هما الحاميان للمصالح الوطنية اللبنانية
وجود أمريكي مكثف في باب المندب... وصنعاء تعتبر ذلك عملا عدائياً
إيران والسعودية... ما أسباب اتخاذ النهج الجديد؟
السعودية تفضح "إسرائيل" بشروط التطبيع.. الوقائع والنتائج؟